手機藍牙長開極危險！隨時被黑客竊聽追蹤　專家教2招防資料外洩

手機藍牙常開，可能比你想像中更危險。據央視新聞報道，近期，多地公安、國安部門發布安全提示，手機藍牙長期保持開啟狀態暗藏風險。



內地國安部門提示，不法分子可能利用藍牙技術漏洞，非法竊取個人資料，甚至實施竊密行為，既威脅公民個人私隱，也會對國家秘密安全構成風險。在公共場所，不法分子可能假借會議訊號廣播、協議認證、免費Wi-Fi等名義，誘導用戶與陌生設備建立連接。

手機藍牙常開，可能比你想像中更危險。（微博@央視網）

手機藍牙長開暗藏危機：

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一旦連接成功，可能出現通話被竊聽、設備位置被獲取、個人敏感訊息遭竊取等安全隱患。中國計算機學會計算機安全專委會委員王媛媛介紹，如果手機或耳機本身存在藍牙漏洞，攻擊者甚至可能在數秒內完成靜默配對，無需用戶手動點擊同意。

完成配對後，攻擊者可能進一步調用手機或耳機咪高峰，對周圍對話進行監聽，這也是較為典型的藍牙攻擊方式之一。此外，手機藍牙開啟後會持續向外廣播訊號，不法分子可以憑藉該訊號，判斷目標是否出現在附近，以此實現行蹤軌跡追蹤。

另一類常見風險則是藍牙釣魚。用戶在公共場所可能收到陌生藍牙配對請求，一旦同意配對，對方可能進一步發送照片、文件等內容，其中甚至可能夾帶木馬程式。如果用戶誤點並運行惡意文件，手機中的瀏覽器賬號密碼、重要文檔以及其他個人資料都可能面臨洩露風險。

專家表示，抵禦藍牙攻擊有兩個簡單可行的辦法，一是保持手機系統為最新版本，二是公共場所切勿隨意和陌生設備配對。如果不慎在公共場所接收了陌生人的藍牙傳輸文件，應及時使用防毒軟件進行病毒掃描與清除，避免進一步造成訊息洩露。

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