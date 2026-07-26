免費Mac開機手指工具macUSB！可處理macOS　兼支援Windows及Linux

macUSB是一款免費開源（MIT）的Mac開機USB手指製作工具，支援Apple Silicon與Intel，可從.dmg、.iso、.cdr、.app檔案建立可開機USB，並內建macOS下載器直接抓取Tahoe、Sequoia等各版本安裝程式。除了macOS，也支援製作Windows與Linux開機USB手指，適合維護舊電腦與跨系統測試。



macUSB是什麼？

以前無論是重裝Windows或macOS，一定都會遇到要製作可開機系統USB手指的情境，不過現在普遍的重裝方式都是透過網絡雲端安裝，例如Mac內建的macOS復原（Recovery）功能，會直接從Apple伺服器下載安裝作業系統，相對來說也更安全；Windows也有「重設此電腦」功能，會從微軟伺服器抓乾淨的系統映像。順帶一提，近期的新功能Cloud Rebuild只要能進入復原環境就能重裝系統和驅動程式。

「macUSB」是一款專為macOS設計的開機USB手指製作工具。（macUSB）

但有些時候依然會用到USB開機手指，例如網絡不穩或無網絡時，或是要在全新硬碟上安裝，還有比較常見的想要降級版本，安裝舊的系統，這對很多Mac使用者來說應該不陌生，有些時候舊版macOS反而比新版還更好用，而且穩定性更高，對自己平常慣用的應用程式也比較不會有支援上的問題。

本文要介紹的「macUSB」是一款專為macOS設計的開機USB手指製作工具，支援Apple Silicon與Intel兩種架構，可從本機的.dmg、.iso、.cdr、.app檔案建立可開機USB，也內建macOS下載器可直接從Apple伺服器抓取安裝程式並製作成開機USB手指。macUSB是開放源代碼程式，以MIT授權釋出。

至於為什麼需要macUSB這樣的製作工具呢？搭載Apple Silicon晶片的Mac主機逐漸普及，如果想要製作更早版本（例如macOS Catalina）開機USB手指就成了一大問題，因為使用者將會遇到舊版安裝程式路徑上的程式碼設計和憑證驗證失效，也會有相容性問題，macUSB讓這個過程變得更無痛。

macUSB除了可以製作macOS開機USB手指，亦支援Windows和Linux，如果需要製作Mac開機手指、維護舊電腦、跨系統測試的使用者，一定要知道這個好用的免費工具。

網站資訊

網站標題：macUSB

網站連結：https://kruszoneq.github.io/macUSB/（GitHub）



使用教學

1. 下載並安裝macUSB

開啟macUSB網站即可下載程式或是透過Homebrew安裝，執行後將macUSB拖曳至應用程式文件夾。

macUSB使用教學：

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2. 授予必要權限完成設定

執行後會進行一些系統設定，macUSB主要需要以下兩個權限：

允許macUSB在背景執行。

允許macUSB完全磁碟存取。



依照提示操作即可快速完成設定，依照開發者所述，缺少以上任何權限都會導致流程無法正常進行。

3. 選擇來源映像檔

完成設定後點選「Start」就會進入主功能。從macUSB主畫面最上方的「Source File」選擇要製作成開機USB手指的原檔案，也能從蘋果的官方伺服器下載各種版本的macOS，選擇映像檔後點選「Analyze」就會進行辨識。

4. 下載macOS安裝程式

macUSB內建下載各個Mac版本安裝程式的功能，包括目前最新的Tahoe，還有更早之前的Sequoia、Sonoma、Ventura、Monterey等，方便使用者建立更早Mac版本的開機USB手指，對於要安裝舊系統就會很有幫助。

選擇要下載的macOS版本後，點選「Download」就能從Apple官方伺服器下載安裝程式。

5. 以安裝程式製作USB手指

下載完成就能以此安裝程式製作開機USB手指。如果選擇Windows映像檔，點選分析後也會識別出作業系統資訊，macUSB也支援Windows和Linux。

6. 選擇目標USB手指

選好後從下方的target USB drive選擇要製作的USB手指。

7. 開始製作並格式化

一切就緒後點選「Start」就會開始執行，整個流程非常簡單，如果遇到USB手指容量不夠還會預先提醒。製作開機USB手指前會先格式化USB裝置，macUSB會跳出提醒通知，所有資料都會被刪除，只要照著提示訊息操作即可完成製作，也就能使用這個裝置來安裝新的系統。

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常見問題

macUSB是免費的嗎？支援哪些架構？ 完全免費且開放原始碼（MIT授權），支援Apple Silicon與Intel兩種架構的Mac。 macUSB可以製作哪些系統的開機USB手指？ 可製作macOS USB手指，也支援Windows與Linux；並內建下載器可取得Tahoe、Sequoia、Sonoma、Ventura、Monterey等各版本macOS安裝程式。 沒有安裝程式也能用macUSB嗎？ 可以。macUSB內建macOS下載器，能直接從Apple官方伺服器抓取安裝程式再製作成開機USB手指。 製作開機USB手指會清除USB資料嗎？ 會。製作前會先格式化USB裝置，所有資料都會被刪除，macUSB會跳出提醒，請先備份重要檔案。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】