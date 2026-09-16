AI工具Google Pics登場！內置Nano Banana模型　一鍵執相兼翻譯

Google Pics是Google內置在Workspace的AI影像工具，採用Nano Banana模型，可以用Prompt生成圖片，也能單獨編輯圖中的物件、改寫或翻譯圖上的文字，並把解像度升級到2K或4K，整合在pics.new、Google Docs與Slides裡，不必再於多個工具之間搬移圖片。



以往想做一張社交媒體貼文、海報或簡報配圖，常常要在好幾個工具間切換，生成圖片和修圖後製用的是不同的工具，光是把圖片搬來搬去就很花時間，當今AI生成圖片很流行，最終使用者依然要從這些AI工具將圖片複製、貼到編輯器才能使用，這一來一往增加不少步驟，也讓整個流程變得有點複雜。

Google Pics是什麼？

這次要介紹的Google Pics是Google在2026年9月推出的全新AI影像工具，它直接內置在Google Workspace裡面。Google Pics建立在Google最新的「Nano Banana」影像生成與編輯AI模型上，能用Prompt生成圖片，也能對現有圖片做很細緻的調整，例如改動圖片中的一個物件、修改文字，或是把解像度放大到4K等都沒問題。

Google Pics建立在Google最新的「Nano Banana」影像生成與編輯AI模型上。（Google）

最方便的是，你可以透過獨立網址pics.new直接使用（以前也有介紹過Google推出一系列使用.new域名名稱的快速功能），也能在Google Docs、Google Slides裡點選一下圖片開始進行編輯，不用另外開別的程式，以下帶大家認識這個工具，以及實際要怎麼上手。

Google Pics免費嗎？需要哪些方案才能用？

要注意的是Google Pics目前並非免費工具，需要有Google AI Pro、Ultra訂閱方案，或是Business Standard、Business Plus、Enterprise Standard、Enterprise Plus等Workspace方案才能用，一般免費的Google帳號暫時無法使用。依照Google官方說明，Google Pics可以在所有支援Google Workspace帳號的國家和地區使用。

依照Google官方說明，Google Pics可以在所有支援Google Workspace帳號的國家和地區使用。（Google）

此外，這項功能採分批推出的方式，於2026年9月1日開始，在接下來數週內陸續開放。Google Slides與Docs整合會先上線，如果你的帳號一時還看不到，可能只是還沒輪到，過一陣子再回來確認。

【延伸閱讀】AI口頭禪越睇越煩？罐頭式回覆千篇一律 網絡掀「反機械人」寫作（點擊連結看原文）

+ 5

Google Pics有哪些特色功能？

Google Pics和單純的AI生圖工具比較不同的地方，在於它把「生成」與「精準編輯」放在同一個介面裡完成，使用者不需要再切換到AI工具，以下是幾個比較實用的特色。

1. 物件分割編輯

你可以指定圖片中的某一個物件單獨修改或替換，例如換掉背景中的某樣東西，而其他區域維持原樣，不用整張圖一起改掉。

2. 圖中文字的編輯與翻譯

過去要修改圖片上的文字很麻煩，Google Pics可以直接改寫圖裡的文字，甚至幫你翻譯成其他語言，很適合需要製作多語系素材的情境。

3. 協作分享

你可以邀請他人一起編輯同一張圖片，也能透過連結把成果分享出去，適合團隊一起處理視覺素材。

4. 一次生成多個版本

輸入一段提示後，工具會產生多個選項讓你挑選，省去反覆重新生成的時間。此外它也支援把圖片升級到2K或4K解像度、依用途裁切成適合網頁、社交媒體或印刷的尺寸，並且可以同時執行多項編輯、隨時還原不需要的變更。

簡單來說，它把AI圖片生成、編輯，以及以往可能需要透過其他服務進行的解像度升級、裁切等功能整合在一起，如果你經常會在Google Workspace使用Docs、Sheets與Slides進行文件編輯，Google Pics就會是非常方便的功能。

網站資訊

網站標題：Google Pics

網站連結：https://workspace.google.com/products/pics/



Google Pics怎麼用？

1. 前往pics.new並登入Google帳號

開啟瀏覽器前往pics.new（或是上方的Google Pics網址），登入你的Google帳號即可使用。

1. 前往pics.new並登入Google帳號。（Google）

Google Pics屬於付費方案的功能，需要有Google AI Pro、Ultra訂閱，或是符合資格的Workspace商業與企業方案才能使用，登入後才會看到完整的編輯介面。

2. 在圖片上指定位置加入元素

在圖片上點選想要調整的位置，接著輸入你要的內容，例如在活動海報上加入「一張Taco的插圖」，再按下加入就可以馬上加圖，省去再透過編輯器調整的麻煩。Google Pics會依照提示生成對應的圖案並融入原本的設計中，其他區域維持不變，適合想在既有畫面上補上小元素的情況。

2. 在圖片上指定位置加入元素。（Google）

3. 翻譯或改寫圖片中的文字

需要製作多語系素材時，可以直接請Google Pics翻譯整張圖的文字，例如把活動傳單翻成西班牙文，版面配置與設計都會保留，只有文字換成翻譯後的內容，省下重新排版的功夫，也能用同樣方式改寫圖中既有的文字。

3. 翻譯或改寫圖片中的文字。（Google）

以往可能需要先擦除文字內容，才能放入新的翻譯結果，還要考慮到排版和字型等問題，Google Pics讓一切變簡單。

4. 從Google Drive開啟與接續編輯

透過Google Pics做好的檔案都會直接存放在Google Drive雲端硬碟，可以在Drive裡集中新增、開啟或編輯，例如對圖片檔案選擇「Edit with Google Pics」，或從「新增」選單點選Google Pics就能直接接續編輯，不用另外找檔案。

4. 從Google Drive開啟與接續編輯。（Google）

5. 在簡報或文件中直接編輯圖片

如果你正在做簡報或文件，點一下裡面的圖片就可以快速開啟Google Pics的編輯功能，直接在原本的檔案編輯器調整圖片，不必切換到別的分頁，也不用先匯出再匯入，做簡報和文件配圖會順暢很多。

5. 在簡報或文件中直接編輯圖片。（Google）

Google這次推出的工具最令人有感的是Google Pics把生成、物件與文字編輯、翻譯和解像度升級整合進Google Docs、Slides的既有流程，省下在多個AI工具之間複製、貼上圖片的來回。要留意的是它目前綁定付費方案，一般免費帳號還無法使用，如果你本來就有Google AI Pro或符合資格的Workspace商業方案，就可以直接開來實際操作看看。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】