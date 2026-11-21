智能手機每年換新款，「Trade-in（舊機換新機）」放售舊手機情況愈來愈多；網上流傳「賣機前回復原廠設定後需用電影填滿手機再重設」的說法其實早已過時。

新款的智能手機，只要執行原廠重設已能徹底銷毀解密金鑰保私隱；香港市民放售手機前真正需要防範的，反而是遺漏解除雲端帳號、八達通、銀行保安編碼器及 eSIM 綁定所引發的帳戶盜用風險。



舊手機賣出前如何徹底清除資料？

拆解現代加密與「洗機迷思」

《人民日報》曾專訪吉林省磐石市公安局新聞宣傳科民警盧瑤琳，建議市民在「放售舊手機前，要用大容量電影填滿記憶體再洗機以防復原」，初衷是好的，因為不少中國人民可能仍在用過時手機，但對於每年追新手機的人而言，早已過時多餘。

根據美國國家標準（NIST SP 800-88 媒體清除指南），現代 iPhone（Secure Enclave 安全架構）及主流 Android 裝置早已預設硬件級檔案加密。

只要在系統執行「回復原廠設定」，手機便會啟動「密碼抹除（Cryptographic Erase）」機制，直接銷毀底層解密金鑰。原本的照片與敏感資料會瞬間化為不可逆的廢棄亂碼，無人能拼湊復原。因此，大家賣機前只需按一次原廠重設即可，無需再做任何多餘操作。

新舊世代手機資訊加密大不同 比較維度 早期未加密舊機 / 外置記憶卡 現代智能手機（iOS 4 / Android 10 或更新系統） 預設加密狀態 無全盤加密，檔案多以明文儲存 預設啟用全盤檔案級加密（FBE）與硬件安全晶片 原廠重設原理 僅刪除檔案目錄索引，底層數據仍存在 執行密碼抹除（Cryptographic Erase），永久銷毀金鑰 手動電影覆蓋效用 有效（可覆蓋未加密的舊有磁區） 無效且不必要（損耗均衡機制令寫入位置不確定） 建議徹底清理方案 重設 $\rightarrow$ 寫入大檔案填滿 $\rightarrow$ 再重設（記憶卡建議物理銷毀） 解除所有帳號與電子支付綁定 $\rightarrow$ 執行回復原廠設定

放機或 Trade-in 前必做哪 6 步？

香港人最易漏甩電子錢包與 eSIM

相比起極低機率的晶片級物理破解，二手買賣中最常見的私隱與財產損失，往往源於賣家未有徹底解除軟件與金融服務綁定。在交出舊機前，務必完成以下 6 個步驟：

1. 轉移雙重認證與銀行保安編碼器：本港各大銀行已將實體保安編碼器整合至手機應用程式（Mobile Token），加上 Google Authenticator、Microsoft Authenticator 等雙重認證（2FA）工具均綁定單一裝置。洗機前必須先在新手機完成轉移及驗證，避免無法登入網上理財。



轉移雙重認證與銀行保安編碼器

2. 轉移或退還手機版八達通及電子錢包：香港用戶最常遺漏手機版八達通（Octopus）、PayMe、AlipayHK 及 WeChat Pay HK。放機前應先在「八達通」App 內將卡片轉移至新機或辦理退卡，並於各電子錢包的「裝置管理」中移除舊手機授權。



轉移或退還手機版八達通及電子錢包

3. 登出雲端帳號並提防售後釣魚：iPhone 用戶必須登出 Apple ID 並關閉「尋找（Find My）」；Android 用戶則需移除 Google 帳號以解除「恢復出廠設定保護（FRP）」。需特別留意，切勿在交機後點擊任何聲稱「已尋回舊機、請輸入密碼解鎖」的釣魚短訊，以免遭騙徒套取帳號密碼。



登出雲端帳號並提防售後釣魚

4. 拔除實體 SIM 卡及刪除 eSIM：取出實體電話卡的同時，若舊機使用嵌入式 SIM 卡（eSIM），必須進入流動網絡設定手動「刪除 eSIM」，防止他人接收一次性短訊驗證碼（OTP）重設銀行或社交平台密碼。



拔除實體 SIM 卡及刪除 eSIM

5. 執行密碼抹除並移除外置記憶卡：確認資料已備份至雲端或電腦後，執行系統內置的原廠重設；若舊機設有 MicroSD 卡槽，務必將記憶卡拔出自行保留。



執行密碼抹除並移除外置記憶卡

6. 保留交易單據與機身序號紀錄：無論經電訊商、連鎖店 Trade-in 或二手平台交收，均應保留列明機身 IMEI 編號的收據，以備日後查核。



保留交易單據與機身序號紀錄

萬一懷疑手機資料外洩點算好？香港 5 大緊急止損與求助渠道

「唔怕一萬、最怕萬一」，若發現手機異常耗電、無故收到驗證碼短訊，或懷疑資料已經外洩，應立即採取以下 5 步止損：

萬一懷疑手機資料外洩點算好？香港 5 大緊急止損與求助渠道

1. 切斷風險源與凍結戶口：立即透過其他安全裝置登入通訊軟件（如 WhatsApp「已連結裝置」或 WeChat「凍結帳號」）強制登出異常連線；若涉及銀行帳戶，應即時致電銀行熱線暫停網上理財及轉數快（FPS）功能。



2. 全面更換高強度密碼：所有使用同一電話號碼或電郵註冊的關聯帳戶，應立即更換為包含大小寫字母、數字及符號的獨立高強度密碼。



3. 完整保留數碼證據：將可疑釣魚短訊、異常登入通知、通話紀錄及轉帳畫面截圖存檔，清楚記錄事發時間。



4. 向香港官方機構舉報求助：涉及系統漏洞或惡意程式，可聯絡香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）尋求支援；涉及個人資料遭濫用，可向個人資料私隱專員公署（PCPD）投訴；懷疑遇上騙案，應即時致電香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）「防騙易 18222」熱線，或使用「防騙視伏器（Scameter）」核查可疑電話及收款帳號。



5. 報警追究法律責任：一旦因資料外洩蒙受任何金錢損失，應帶同所有數碼證據前往就近警署報案，並諮詢法律意見追究責任。



【延伸閱讀】手機藍牙長開安全漏洞大！國安揭3大風險｜黑客數秒靜默配對偷竊（點擊連結看原文）

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本文參考資料來源清單

美國國家標準暨技術研究院（NIST）《SP 800-88 Rev. 1 媒體清除指南》

蘋果（Apple）官方技術支援《將 iPhone 或 iPad 出售、送人或換購新機之前的注意事項》

Google Android 安全性架構《File-Based Encryption》

香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）《「自攜裝置」(BYOD) 保安指引》

香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）《防騙資訊及防騙易 18222》

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科「守網者」《防騙視伏器》