陪朋友逛電器舖，售貨員一句說話便足以誤導消費者：「這部電視帶防藍光，護眼。」做了11年顯示器評測，聽到這句話還是忍不住搖頭。防藍光只是護眼清單裏的一項，而且往往是最容易誤導消費者的一項。真正決定你看完一季劇之後，雙眼感到舒適抑或乾澀疲勞，是另外幾個挸格。



先把話說明白：不存在「絕對護眼」的電視，只有「把傷眼因素壓到最低」的電視。下面這五項，進店之前記在手機備忘錄裏。

不存在「絕對護眼」的電視，只有「把傷眼因素壓到最低」的電視。（Unsplash@Glenn Carstens Peters）

1. 頻閃：看不見的那層「閃爍」才是主力

背光調亮度有兩條路。PWM靠高頻開關燈珠模擬明暗，頻率越低、亮度越低，人眼越容易在無意識中感到「在閃」，瞳孔跟着反覆收縮；DC（直流電）調光靠改電流調亮度，全程不閃。這就是為什麼很多人看低亮度畫面十分鐘就雙眼疲勞——不是藍光的錯，而是頻閃。

怎麼驗：讓售貨員把亮度調到30%以下，用手機專業模式、1/1000s快門對着白色畫面拍攝，出現橫向暗紋說明在閃（這只是粗略判斷，不等於結論）。更可靠的是看認證，德國萊茵TÜV的「無頻閃」（Flicker-free）是業界認可度較高的一項。注重規格的買家可以直接問：全亮度範圍是否支援DC調光。

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2. 藍光：硬件級比軟件模式值錢得多

415-455nm這段短波藍光是主要問題。軟件「護眼模式」是把整個畫面色溫往下壓，畫面發黃、色準大打折扣，煲劇像蒙了層茶色玻璃；硬件低藍光是從背光光源的螢光粉配方入手，把有害波段削掉，畫面不偏色。同樣是「低藍光」，一個犧牲畫質，一個不犧牲，差價往往就在這裏。

認準「硬件級低藍光」字樣和證書編號，別只認模式開關。

3. 能自動跟着房間調亮度 比固定亮度更養眼

白天客廳約500 lux（光度單位），晚上關燈只剩幾 lux，屏幕卻一直恆亮，眼睛全日都在做高強度明暗適應。帶環境光感應器的型號會實時調亮度、調色溫，這類配置在中階機上已經開始普及，屬於「用過便難以回頭」的功能。

帶環境光感應器的機型會實時調亮度、調色溫，這類配置在中端機上已經開始普及（Unsplash@Marques Kaspbrak）

順帶提醒：晚上別關燈煲劇。屏幕一亮一暗，反差極大，瞳孔比白天累得多。開一盞背景燈，幾十元的成本，護眼效果比換部電視更高。

4. 反射率：白天客廳的隱形殺手

很多人抱怨「這部電視白天看着灰濛濛」，其實是屏幕在反射窗戶和天花燈。反射光疊在畫面上，對比度被削弱，眼睛便要加倍用力去分辨。AG防眩光層、低反射膜、霧面處理，這些詞聽着枯燥，體驗差別很直接：電器舖裏把燈管對準屏幕，側着看有沒有一片白茫茫的倒影，有就別考慮。

5. 尺寸和距離：別為了爽 把眼球當跑步機

這一環最容易被「越大越好」誤導。按4K的清晰度標準，觀看距離大約是對角線的1.5倍：距離不夠勉強買大屏幕，眼球要在畫面左右兩端來回掃，看半小時就累。客廳闊度三米多（約10呎），65吋是最佳選擇，75吋便要考慮清楚。

規格之外 習慣更省錢

20-20-20法則（每20分鐘看20呎外20秒）在煲劇時幾乎做不到，那就換個可執行的版本：一集結束起身倒杯水，順手把字幕調大一號，別側躺、別斜望。家裏有小朋友，兒童模式加時間限制比任何認證都有效。

寫在最後

預算有限時的優先次序：全亮度DC調光／無頻閃 ＞ 硬件低藍光 ＞ 環境光自適應 ＞ 低反射屏幕 ＞ 高刷新率MEMC。前兩項是底線，缺一項，其他的都算錦上添花。至於「防藍光」三個字單獨出現在宣傳頁上，那基本等於什麼都沒說，全都要去查閱證書，比聽售貨員可靠。

畢竟眼睛這東西，壞了沒有售後保養。

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