魔改電視防沉迷！深圳父親：每10分鐘強制答中數英題　家長求量產

深圳一位父親魔改電視防沉迷：深圳一位代駕司機為免讀中一的兒子過度沉迷電視，利用AI生成並加裝客製化防沉迷「答題鎖」應用程式（APK）。新設定下，電視每播放十分鐘便強制中斷，彈出中一程度的中英數考題。答對解鎖，答錯追加。這場父子間的「技術攻防戰」隨即在網上引起熱議，家長群體紛紛跪求釋出代碼與安裝教程。



深圳非常父親魔改電視防沉迷。（微博）

拔線重開無效 父子爆發「系統攻防戰」

這位父親平時外出接單做代駕。家中無人看管，讀中一的兒子肆無忌憚長時間開著電視。因此在接單空檔時，這位父親透過詢問AI得到靈感，並藉由AI協助直接刪除原廠開機廣告，換上與兒子學校進度同步的學科題庫。新設定下，孩子看電視時，每隔十分鐘就會彈出一道中文、數學或英文題，答對才能接著看電視，答錯就再加一題，答錯的題目更會進入後台錯題庫，此後重複出現。

這位父親透過詢問AI得到靈感，並藉由AI協助直接刪除原廠開機廣告，換上與兒子學校進度同步的學科題庫。（微博）

兒子起初試圖靠實體操作闖關。拔電源、重開機，以為系統能就此重置？未免太天真。父親利用守護進程修補開機啟動與ADB偵錯漏洞，設定電視一通電啟動即強制載入答題視窗。父子二人已將客廳變成技術擂台，兒子專找漏洞，父親負責補Bug，近期更把英文說話題也加入題庫。男童最後放棄掙扎，平靜地坐在螢幕前用遙控器答題。原本廢寢忘餐的電視迷，硬生生被逼成了「做題家」。

家長籲電視廠商內置：這才是青少年模式

影片曝光後，家長群組反應強烈。相較於坊間限時停機的官方「青少年模式」，這種用娛樂強制綑綁學習的做法，精準擊中家庭教育痛點。科技專版提及，大批苦主家長在留言區要求釋出程式碼，甚至呼籲電視廠商直接將此設計納入出廠設定。

面對網民熱烈索取原始碼與安裝教學，當事人何先生坦言現階段不宜隨便公開。他考慮到普羅大眾缺乏資訊科技背景，若貿然將教學交給「IT門外漢」，可能會在用戶家中的區域網絡引發嚴重的安全與私隱外洩風險。他強調，必須先徹底解決網絡安全漏洞，分享教學仍需一段時間。同時，他並未迴避把這套系統變現的可能性，目前正積極評估產品商業化面臨的合規風險。

同時何先生視這為父子獨有的博弈遊戲，甚至放話鼓勵兒子自行尋找破解方法。老竇寫Code，阿仔找Bug。