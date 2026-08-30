打雷落雨要拔家電插頭？電視、路由器易燒毀　專家揭2情況必須拔

今年雨水多，打雷下雨幾乎隔三差五就有，我也是突然回憶起了小時候的生活記憶：一打雷，趕緊跑去拔掉電視、雪櫃的插頭，生怕雷電順著電線進來燒壞家電。但現在很多家庭，雷聲再大，家電依舊通電運行，很少再動手拔插頭。於是就有一個流傳很廣的說法：現代樓房防雷完善，打雷下雨，家電完全不需要斷電。



這個說法到底是事實，還是新的誤區？今天把居家防雷講透，分清哪些情況可以不用折騰，哪些依舊必須斷電。

小時候打雷必須拔插頭 根源來自當年的硬件短板

過去大量電線是架空明線，電線桿遍佈戶外，雷電產生的強電磁場，很容易在電線上形成感應高壓浪湧。幾十公里之外的落雷，都能在線路上產生上萬伏瞬時高壓，順著電源線衝進家裏，直接擊穿電視、收音機的電路板，造成設備燒毀。

過去大量電線是架空明線，電線桿遍佈戶外，雷電產生的強電磁場，很容易在電線上形成感應高壓浪湧。（AI生成圖片）

而且早年老房子缺少完善接地、沒有浪湧防護，老式電視還外接室外天線，天線裸露在樓頂，相當於一個引雷裝置。一旦雷雨來臨，風險成倍放大，拔插頭，是普通人唯一簡單有效的防護手段。

時代發生變化 有三件事降低了家電被雷擊損壞的概率

第一，城市電網大量改為地下電纜，減少雷電磁場對供電線路的直接耦合，架空線路帶來的浪湧風險被大幅降低。

這三件事降低了家電被雷擊損壞的概率：

第二，近十幾年新建住宅，樓棟總配電、樓層配電箱，大多配置浪湧保護器（Surge Protective Device，簡稱SPD）。它不阻止雷電劈樓，而是當線路竄入雷電高壓浪湧時，納秒級快速導通，把高壓電流泄放到大地，把入戶電壓鉗制在安全區間，保護室內電器不受衝擊。樓頂的接閃桿（俗稱避雷針）負責抵禦直接擊中樓房的直擊雷，浪湧保護器重點對付破壞力更強的感應雷入侵。

第三，現代家電3C強制增加過壓保護電路，光纖寬帶普及，淘汰了老式室外金屬天線。機頂盒、路由器（Router）自帶基礎防護，一定程度可以抵禦小幅電壓尖峰。

於是很多人得出結論：現在打雷完全不用斷電。但這裏有一個巨大陷阱：樓房有避雷帶，不等於家裏就絕對安全。

接閃桿只管保護建築本體，它攔截不了沿著電線、網線侵入室內的感應雷。浪湧保護器也不是萬能保險箱，它會有損壞、失效的可能，並不是裝上就可以一勞永逸。廉價防雷拖板，更是扛不住雷電級別的高壓，不要指望靠它替代斷電防護。

分場景 看懂你家打雷到底要不要拔插頭

可以不拔插頭的場景

近10到15年合規新建商品房，物業管理處確認樓棟、樓層配電箱完整配置合格浪湧保護器，接地系統完好；只是遠處打雷，沒有危險預警。這種環境下，日常家電通電，絕大多數情況不會出現雷擊損壞。

建議主動斷電拔插頭的場景

1. 老舊小區、老樓房，沒有加裝浪湧保護器，接地老化；郊區村屋，大多缺少完整多級防雷配置，打雷依舊建議拔掉電視、電腦、路由器、機頂盒插頭，這一類環境感應雷損壞家電的案例依舊很多。

2. 雷電就在近處，閃電頻繁、雷聲很近，已經發布雷電預警。無論新房老房，精密弱電設備：電視、電腦、遊戲機、路由器，優先斷電。遙控器關機不等於斷電，主板依舊連著外部線路，高壓依舊可以擊穿關機狀態的電路板。

3. 容易被忽略信號線路：光纖本身不導電，但是光纖Modem、路由器的金屬網口，依舊會傳導浪湧。打雷不光看電源，網線同樣有風險，嚴重時會一燒就是一整套網絡設備。

很多家庭會糾結雪櫃要不要拔。雪櫃不建議頻繁拔插斷電，頻繁通斷電反而損傷壓縮機。雷雨天氣，如果身處防雷完善的新房，可以保留通電；如果是老舊房屋，遇到強雷暴，權衡風險。

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居家防雷幾個高頻誤區

誤區1：樓房有避雷針，家電百分百安全

避雷針只防雷電直接砸樓房，無法阻止雷電在電線、網線上產生感應高壓，大量家電雷擊損壞，和樓房有沒有被直接劈中毫無關係。

誤區2：關掉電器開關就安全

機器關機，只是停止工作，電源線、網線依舊連通外部線路，高壓浪湧可以直接擊穿待機狀態的主板晶片。

誤區3：光纖網線不怕雷就不用管網線

光纖介質不導電，但光纖Modem、路由器的金屬接口，會把電源線路的浪湧傳導到設備，強雷暴依舊存在燒毀風險。

誤區4：買個防雷拖板就萬事大吉

普通家用防雷拖板，只能對付電網普通電壓波動，面對雷電上萬伏瞬時高壓，很容易直接擊穿失效，不能作為強雷暴天氣的防護依靠。

普通家庭實用防雷建議

1. 不清楚自家樓棟有沒有浪湧保護器，可以直接諮詢物業管理處，確認配電防雷配置。

2. 新房防雷條件好，遠處打雷不用每次都拔插頭；近處炸雷、雷電預警生效，把電視、電腦、路由器拔掉。

3. 老小區、自建房，保留老一輩的好習慣，強雷雨來臨斷開弱電設備電源與網線。

4. 配電箱的浪湧保護器有使用壽命，遭受強雷擊之後會失效，需要定期檢修更換，不是裝上去永久有效。



總結：不是打雷徹底不用斷電，而是城市合規新房，不用每次遠處打個悶雷就慌慌張張拔插頭。但防護不是絕對，遇到近距離強雷暴，斷電依舊是成本最低、最穩妥的保護家電的手段。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】