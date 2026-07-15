買OLED電視怕「烙印」？一文拆解易中伏人群　防護技術與螢幕保護

OLED電視「烙印」| 購買電視時，相信大家都曾考慮過入手畫面極致細膩的OLED螢幕。然而，從過去到現在，消費者心中最大的顧慮必然是「烙印」（Burn-in/殘影）問題。踏入2026年，各大廠商都表示技術已有大幅進步，究竟現在購買OLED產品還需要擔心嗎？這次為大家一文拆解這個謎題！



OLED螢幕畫面細膩，吸引了不少用家購買。（LG）

甚麼是OLED螢幕「烙印」？

OLED（有機發光二極體）之所以能做到「純黑」與超高對比度，是因為其每個像素都能獨立發光，甚至完全關閉。然而，成也自發光，敗也自發光。由於OLED採用的是有機材料，天生比一般LED的合成材料更為脆弱。當螢幕長期顯示高亮度的靜態畫面時，該區域的像素就需要持續承受高能量，從而導致「不均勻老化」（Uneven Degradation）。當切換到其他畫面時，老化區域就會留下如同鬼影般的殘像，這就是所謂的「烙印」。

出現烙印的OLED電視螢幕。（三星）

哪幾類用家最易中伏？

雖然現今的防護技術已進步不少，但如果使用習慣符合以下幾點，依然屬於高危一族。

【1】新聞或股市狂熱者：每日長時間收看同一頻道，螢幕底部的跑馬燈與新聞字卡（Banner）是頂級殺手。

【2】字幕重度依賴者：評測網站RTINGS的長期實測發現，有案例在連續觀看約7,100小時後，因「固定位置的字幕」而出現永久性烙印。

【3】電視台徽長期顯示：畫面角落長期顯示的固定台徽。

【4】核心遊戲玩家：遊玩RPG或FPS遊戲時，畫面中固定不動的血條、小地圖。

【5】特定電影比例愛好者：長期觀看非原生比例（如4:3舊片或超寬銀幕電影）所產生的「上下或左右黑邊」。因為黑邊區域的像素處於休眠狀態，而其他區域則在老化，同樣會造成老化不均勻。

RTINGS實測發現，有案例在連續觀看約7,100小時後出現永久性烙印。（YouTube）

2026年真相：普通用家大可「放心入手」？

講了這麼多潛在風險，是否代表不能購買？

Sony、LG等官方代表的說法明確指出：永久性烙印在現今已非常罕見，基本上需要在高亮度下連續顯示靜態畫面數天、甚至數個月才會發生。



如果平時的使用習慣屬於「雜食型」，也就是觀看Netflix劇集、轉台看球賽、玩PS5遊戲或觀看YouTube，畫面經常高速變動，像素便能平均老化，那烙印問題基本上已成「歷史名詞」。

廠商科技助攻！現代OLED內建4大防殘影技術

現在購買OLED螢幕大可不必過於焦慮，全因各大廠商已預設開啟了以下防護機制：

像素位移（Pixel Shift）：螢幕會定時微幅移動畫面（肉眼難以察覺），避免同一像素長時間顯示相同顏色。

自動螢幕保護（Screensaver）：智能功能偵測到用家離開一段時間後，畫面便會自動變黑或切換為動畫。

標誌亮度自動調低：智能偵測畫面邊角的靜態Logo，並自動降低其亮度。

像素重新整理（Pixel Refresh）：在電視關機後，系統會在背景為面板進行「保養」，以均衡各像素的老化狀態。

現在購買OLED螢幕大可不必過於焦慮，各大廠商已預設防護機制。（LG）

日常護螢幕3大心法

如果心中仍有少許心理關卡，日常使用手機或電視時可以參考以下幾招，延長設備壽命：

【1】避免長時間停留在暫停畫面：臨時離開時，切勿將遊戲或影片的暫停畫面閒置數小時。

【2】手機與電腦必開「深色模式」（Dark Mode）：黑色背景代表像素處於關閉或低耗能狀態，既省電又能防止老化。

【3】發現輕微殘影即時處理：若隱約看見殘影，請立即關閉螢幕讓其休息，隨後播放數小時畫面豐富、不斷變動的影片（例如大自然紀錄片），通常都能有效自我修復。