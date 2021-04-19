撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-19 18:38

Google Photos相片桌面及手機版｜超準相片OCR認字，直接Copy、翻譯教學！不少app都可以利用手機拍攝相片將文件上文字以OCR辨識，然後複製在電腦或手機文件上，但論方便程度、準繩度，還是Google Photos相片的功能更為強大。無論利用手機或電腦版，於Google Photos相片辨識文字後直接Copy外，更可直接翻譯，非常方便。

Google Photos相片app早在手機上對應Google Lens功能，可以直接在相片中辨識文字（OCR）後，可以直接Copy出來及翻譯至不同語言。而電腦瀏覽器版本Google Photos最近亦增加辨識文字功能，實用性大增。

👇👇即睇如何手機／電腦的Google Photos辨識文字、Copy及翻譯👇👇

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同場加映：消委會評測｜坊間就有不少文件掃描App可以免費下載，將紙本文件、書籍、照片電子化為PDF檔。今次消委會就測試了22款免費文件掃描App的評測報告，分析各掃描質素。

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睇全文評測 👉消委會評測22款免費文件掃描App 3款有私隱危機 附3大使用貼士

同場加映：與很多日本推出的手機遊戲一樣，《馬娘》由於伺服器負荷、代理版權等因素，遊戲由推出起都不會在日本 Store 以外的地方上架。但香港玩家其實只需要一個日本版的 Apple App Store／Google Play 帳號，就可以安裝到日本 Store 的遊戲。

iOS App Store 轉日服教學 👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

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