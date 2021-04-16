撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-04-16 17:19

Google Earth網頁版或是手機App版本都新增「Timelapse」功能，可以將不同地方的土地面貌時光倒流，利用3D衛星照片就可以觀察當地從1984年2020年的所有變化。近期三十多年，香港都有大大小小的填海工程，都深遠地影響香港社會的發展。昔日香港土地面貌，又有多少人記得呢？

（Google Earth網頁版截圖）

Google Earth將過去衛星攝影圖像疊加在3D地形圖上，只需幾秒鐘就可以觀察到多年的地形變化。👇👇Google Earth衛星圖看香港變遷【點圖放大】👇👇

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其實只要在Google Earth網頁版或是手機App打開「Timelapse」功能，搜尋任何一個地點，就可以觀察當地從 1984 年2020年的變化。另外Google 列出了五種主題：「森林變遷」、「都市成長」、「氣候暖化」、「能量來源」和「脆弱之美」，讓大家反思不同土地面貌，好值得大家觀望！

同場加映：Google Maps回顧12年前香港 裕民坊/旺角瓊華 13大地標回憶湧現

香港01《科技玩物》頻道記者精選了13個著名地點對比，看看這12年間的變化，你又猜得到在哪裡嗎？

👇👇👇13個Google Maps街景對比圖👇👇👇

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如果你想看香港其他地方在這12年間的轉變，下面5步就教你點樣用Google Maps翻看，可能你會勾起回憶，有意想不到的發現！

👇👇👇5步用Google Maps時光倒流看香港👇👇👇

即睇全文：Google Maps回顧12年前香港 裕民坊/旺角瓊華 13大地標回憶湧現

同場加映：Google Maps突現大量「M」標誌 Google香港回應了｜附50標誌意思

近日有網民發現Google Maps的香港區街道，突然多了許多「M」標誌，引起網民熱議。有網民推測代表商場出入口，有YouTuber實地觀察就估計是閉路電視位置。《香港01》科技玩物記者向Google香港查詢，終於得到官方回覆！

👇👇網民發現大量迷之「M」圖標【點圖放大看】👇👇

《香港01》科技玩物頻道獲得Google香港官方回應👇👇👇即睇網民推測及Google官方回應【點圖放大看】👇👇👇

其實Google Maps上每個標示都有特定意思，每天都用Google Maps搵路、搵車搭的你，又對地圖上的圖標有多少認識呢？下面50個在香港Google Maps上一定會看到的標誌，一齊來猜猜看吧！👇👇50個Google Maps圖標意思【點圖放大看】👇👇

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