撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-04-14 15:07

早前外媒Forbes發現WhatsApp有嚴重漏洞，黑客只需一個動作就能令帳戶停用，如果以為只發生在外國你就錯了，《香港01》科技玩物頻道記者身邊一位朋友4月13日便不幸中招，可能永久失去帳戶！

【真實個案】近日香港開始有人WhatsApp被偷及鎖帳戶，其中一個案是記者身邊朋友，至今仍未能將WhatsApp解封👇👇即睇受害者被騙親身經歷👇👇

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不想自己的帳戶被入侵，甚至連累身邊朋友也中招？除了要小心不明來歷的短訊及定時將WhatsApp更新，減少黑客用漏洞入侵外，下面3招自保方法也可以防範於未然。👇👇防WhatsApp被盜，即學自保方法👇👇

同場加映：WhatsApp新功能｜6步學懂將影片聲音移除再傳送 附13大隱藏秘技

WhatsApp新功能｜雖然經歷了一場私隱風波，但出於工作、家庭種種原因，WhatsApp依然是香港人傳訊的重要工具之一，事實上WhatsApp有些好用功能又真的難以割捨的。最近WhatsApp又推出更新，為廣大用戶加入一個好用的實用功能，可以減低傳送影片訊息時，可能做成的尷尬情況。

👇👇打工仔必學13個WhatsApp秘技👇👇

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睇埋點用最新影片「滅聲」傳送功能，瀏覽全文：WhatsApp新功能｜6步學懂將影片聲音移除再傳送 附13大隱藏秘技

同場加映：Android用家快刪！11款木馬APP 扮Clubhouse/Netflix清空你銀行

Android用家留意！Google Play上出現11款惡意APP內藏木馬病毒，更有惡意程式假冒Clubhouse、Netflix等知名APP誘用戶下載，一不小心下載使用後隨時被不法分子偷取貴重資料！如果你曾下載以下APP，就要馬上卸載！

👇👇11款Google Play藏木馬APP，Android用家快刪！👇👇

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