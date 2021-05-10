撰文： 免費資源網路社群 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

最近看到有網友詢問「收到自己的 Apple ID 被登入」的 Email 通知，但不是自己的電腦或裝置，也不是在有印象的時間點發生，這種情形應該怎麼解決呢？依照官方網站說明，如果你的 Apple ID 被用來登入你不認得的裝置，或是 Apple ID 密碼、帳號資訊被更新，這都是帳號遭到盜用的跡象，通常會出現在沒有設定過「雙重驗證」（兩步驟驗證）的帳號，因為 Apple ID 是用來存取 Apple 相關服務的重要帳號，記得要正視安全問題，以免自己遭受金錢或隱私上的損害。

就像 Instagram 被盜帳號、被改密碼甚至導致經營許久的帳號因而消失，養成好習慣很重要，簡單來說，設定雙重驗證幾乎可以解決絕大部分基礎的資安問題，即使密碼太簡單或是在其他平台被竊取，只要雙重驗證開啟情況下就算有密碼也無法輕易存取你的帳號。

若是收到自己的 Apple ID 被登入通知（在一個奇怪的時間或地點），或是 Apple ID 密碼已更改或帳號資訊已更新，但自己印象沒有進行過這些操作，請立即前往 Apple ID 網站更改密碼並開啟雙重驗證防護。最重要的是查看有沒有被登入但不屬於自己的裝置，務必將它從帳號移除，同時檢查一下使用 Apple ID 登入的 App 和網站是否有漏網之魚，徹底解決帳號被盜用的問題。

▼▼▼點擊了解具體設定方法、查看有否不屬於自己的裝置▼▼▼

值得一試的三個理由： 收到自己的 Apple ID 被登入或被改密碼、個人資料時需提高警覺 若非自行操作者務必要趕緊到 Apple ID 網站換密碼、開啟雙重驗證功能 從登入裝置或 App 網站找出不屬於自己的項目，將它從帳號移除

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