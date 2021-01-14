公用Wifi安全嗎？密碼應該點設定？網路安全專家解答4大迷思

現在人的生活每個階段都已經無法擺脫網路，因此網路安全也是大眾最關注同時也最無法確定的一件事情，而電子前哨基金會的網路安全主管Eva Galperin就接受訪問來揭開這些讓我們感到好奇的資安問題，究竟什麼是暗網？密碼要怎麼設才是正確的？ 文： Bakery Kung（GQ Taiwan）

▼▼▼點圖率先看專家解答網路安全的「四大迷思」▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

電腦的攝影鏡頭到底會不會監看你？

先前網路上就有流傳家裡的寶寶、毛小孩監視器或是電腦攝影鏡頭有可能會在關閉的狀態下被遠端開啟，而Eva Galperin則證實駭客、罪犯有可能做到這樣的事情，包括政府都有可能監看你的攝影鏡頭，差別只在於政府「可能」需要透過法院申請才能監看，而要如何避免攝影鏡頭在你沒想到的情況下打開呢？Eva建議如果可以的話就拿貼紙把攝影鏡頭遮起來，用最傳統的方式阻擋科技窺探你的生活！

暗網其實「不是一個網站」？

相信大家都知道「暗網」，不過其實暗網並不是一個網站，而是透過Tor瀏覽器或是相關的技術才能進入這樣「保證獨立」的應用網站或程式，甚至連Facebook都有「暗網」版本的存在，暗網確實充滿著各種違法情事，不過使用的人也不是只有罪犯，有些可能是記者、社會人士或是記者的線人等等，甚至也有可能是怕被政府監控的人。Tor瀏覽器當初是被美國海軍所設立，當時政府需要一個讓大家在使用網路卻能不被追蹤到數位足跡的地方，但後續也被各種有心人士利用，成為現在大家所知的暗網。

相關圖輯：黑客破解6位密碼只需4秒！即學簡單三步守護你的密碼▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

密碼到底怎麼設比較好？

1 能設定長又複雜的密碼最好 2 不同平台使用不同密碼 3 90天最好更換一次密碼 4 如果沒辦法的話最好使用自動生成密碼的「密碼管理員」

公用Wifi安全嗎？

Eva表示以前公用Wifi確實有許多駭客潛伏在其中，觀察大家在使用什麼網站、打什麼密碼，如果一定要使用公用Wifi的話她建議可以使用VPN虛擬私人網路，這樣相對安全，不過網管仍會看到網路流量。

最後Eva表示網路安全很難做到完善，重要的是大家要知道有哪些資訊可能有暴露的風險，進而去避免它被曝光，才是正確的資安觀念！大家快把這幾點記下來，確認一下你的資安有沒有確實做好吧！

延伸閱讀：

iPhone、Android手機都內建！手機內藏的「定位紀錄」快來檢查你關掉沒！

IG照片怎麼拍更有人氣？這五個「拍照App」現在就下載起來！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「暗網」是什麼？電腦鏡頭到底會不會偷窺你？專家解答網路安全的「四大迷思」！】