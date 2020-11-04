武漢試推街燈手機無線充電功能　免費使用20分鐘可充7至8成電量

手機無線充電技術儘管出現了很多年，但是因為這樣或者那樣的缺陷導致過去如雞肋一般的存在。不過自2020年開始，手機無線充電技術或將獲得飛躍式發展，用了30年的線充真的要終結了。不信？如今就連武漢街頭現手機無線充電路燈，還有甚麼沒有可能的~

武漢試推街燈增設手機無線充電功能：

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今日國內多家媒體報道了「武漢街頭現手機無線充電路燈」的新聞，有不少武漢市民在江漢路步行街散步時，在街頭意外發現了可以給手機無線充電的路燈。這麼有趣的東西，自然引來了不少武漢市民的駐足圍觀，甚至還有不少感興趣的網友遠道而來只為打卡。

武漢街頭現手機無線充電路燈，這些經過改造的景觀路燈和尋常路燈有些不同，在燈柱的基底上可以看到「手機無線充電口」的標識，並且加入了無線充電線圈，存在着明顯改造過的痕跡，非常具有辨識度，只要自帶無線充電功能的手機就可以免費使用。

隨着武漢街頭現手機無線充電路燈的消息傳開後，在市民將自己的手機放上燈柱後，手機很快進入了無線充電模式，實際上充電速度還挺快。根據武漢建設局的工作人員介紹，目前建設局試驗性地在武漢漢江路上設置了約60盞新型手機無線充電路燈，面向市民免費開放。

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而隨着武漢街頭現手機無線充電路燈事件的廣受關注，標誌着手機無線充電越來越普及了。無獨有偶，今年手機業界最受關注的iPhone 12也特別強化了無線充電這一環節，增加了磁吸式無線充電技術，通過應用模式創新改變使用者習慣才是蘋果的殺手鐧。

蘋果自iPhone 8時代首次支持無線充電，並且為此更換了昂貴的玻璃外殼。儘管這一功能被無數網友吐槽為「雞肋」，並且在今天仍未成為主流的充電模式。但在經過多年的培育以及無線快充技術不斷進步的量變疊加下，無線充電理應到了發生蛻變的時刻。

磁吸式無線充電的工作原理並不複雜，跟智慧手錶的充電方式大同小異。“哢噠”一聲，因為磁力的吸合將充電器與智慧手錶緊密吸合，從而進行穩定充電。磁吸式無線充電最大的進化就是在進行「定位」的同時，給與使用者物理回饋，並極大簡化操作流程。

不要小看這一改變，因為隨之而來的還有更高功率的無線快充。磁吸方式解決了無線充電中因為無法固定導致經常錯位的最大痛點，而快充則大大提升了無線充電的使用價值。當兩者結合在一起，試問誰還會出門拿着纏成線團的充電器和充電線呢？

如果把武漢街頭現手機無線充電路燈和蘋果iPhone 12強化無線充電技術這兩件事聯合起來看，足以說明手機無線充電正在加速走進我們的生活。或許用不了多久，我們就會徹底放棄那個用了30年的充電線了！

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