撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-26 07:34

全面屏手機發展到今天，越來越多的手機廠商也開始思考智能手機未來的方向問題並開始做出嘗試。蘋果也不例外，近日網上也盛傳蘋果新機iPhone 12s Pro的渲染圖，相關話題的熱度也是居高不下：因為蘋果在這部新機上採用了「近無孔化」的設計思路，即設備底部充電接口部位被完全抹平，僅保留了Mic和揚聲器開孔。

如此一來，iPhone 12s Pro的充電方式將依靠MagSafe磁吸+無線充電，聯想到蘋果在無線充電上做出的努力，而且設備仍舊保留了SIM卡槽且瀏海變小，渲染圖中的設備採用「近無孔化」設計的可行性也要更高。

那麼，手機無孔化時代真的要到來了麼？

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01 無孔手機真的很美，但量產也真的很難

毫無疑問，在手機的未來形態上目前各大廠商已有初步認識，即摺疊屏和無孔設計。摺疊屏設計不必多說，諸如華為Mate Xs和三星Galaxy Z Fold 2 5G等已經面世。無孔手機也已在路上，相對於蘋果的「求穩」，國內廠商則是直接放出了自己的無孔手機方案。

魅族於2019年就放出了全球首款真無孔全無線智能手機的魅族Zero，vivo也緊隨其後發佈了 APEX 2020，這兩款手機的外觀即使放在今天仍然是堪稱驚豔的。同時得益於機身沒有開孔，設備的防塵防水性能也得到了極大的保障，先前智能手機底部孔位愛積灰的毛病也終於得到了「根治」。

魅族Zero/vivo APEX 2020無一不是多項尖端技術加持，外觀也都有各自獨特的美感，但兩款手機均無法量產，最終只停留在概念機或作為技術儲備。是什麼制約了這些無孔手機的進一步發展呢？

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eSIM卡未大規模普及應用

無孔手機需要砍掉的接口之一就是SIM卡槽，但是如何在無SIM卡的條件下實現通話呢？這就需要eSIM卡技術。這項技術國內三大運營商已經開始試點，以中國移動為例，其從2019年1月底開始正式在幾個城市推出試點活動，然而目前仍然沒有關於要推出相關業務的消息放出，同時eSIM卡技術對個人通訊安全尚存一定影響，因此運營商對於eSIM卡的大幅度推廣仍持保守態度。

eSIM卡技術尚未普及，而新技術也尚未到來，即使無孔手機可以量產了也會在通信方面遇到很大阻力，直接影響到用戶體驗。

充電技術仍未取得突破

除了SIM卡槽，充電接口也是無孔手機要砍掉的接口之一。要想直接砍掉充電接口意味着設備需要藉助無線/磁吸充電，數據傳輸也勢必需要依靠無線，這也在一定程度上給用戶帶來了不便。畢竟手機用戶使用數據線傳數據/充電已經成為習慣，外出手機沒電也會想着用數據線插充電寶給手機充電。

關於這一點各大廠商已有相應方案，諸如蘋果MagSafe、小米無線隔空充電技術等也已出現。不過這類技術同樣面臨很多問題：像是電能轉化率、設備發熱量、對設備/人體安全性等都是廠商需要考慮的，因而相關技術距離真正大規模應用還需要一定時間。

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量產成本、難度較大

假設充電、通訊等問題真正解決了，無孔手機要想實現真正量產也很難。要想去掉手機機身所有開孔就意味着設備需要運用屏幕指紋識別、屏幕發聲技術、屏下前攝設計、磁吸/無線充電等尖端技術。

其實，實現無孔手機的部分技術已經在現有手機上有所應用，但是當這些技術要全部融合進一台手機上並最終實現量產，給供應鏈、生產廠商、手機研發部門帶來的壓力也是相當大的，而且若想實現相關功能，元件的設計、採購、測試、裝配等步驟都不可或缺，後期生產的良品率也是需要考慮的，這些都將導致無孔手機的生產成本大幅上升。

這樣一來，即使無孔手機可以量產了，其價格也勢必會偏高，成本收不回來也將極大打擊廠商發展無孔手機的積極性，這些或許也是魅族和vivo選擇不量產無孔手機所考慮的。

誠然，無孔手機是手機形態的未來發展方向，其能夠帶給消費者的體驗自然也是顛覆性的。但是就目前的技術條件來看，真正實現量產所要解決的問題還有很多。

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02 無孔手機量產難度大，可先從「近無孔化」開始

手機「無孔化」是趨勢，但所要面臨的難度也很大，不過手機廠商並沒有放棄無孔化的探索：先前華為Mate 30 Pro就取消了實體音量鍵而改用數字音量鍵，P30 Pro則通過磁懸發聲屏技術砍掉了聽筒；目前諸如蘋果、小米、vivo等各大廠商都在極力發展的無線快充/數據傳輸技術也一定程度上讓數據/充電接口從手機上消失成為可能，這一切都是手機廠商讓設備實現「近無孔化」的有益嘗試，也使得無孔手機離量產更近一步。

這樣一來，回看開頭網上放出的蘋果iPhone 12s Pro渲染圖也不會讓人覺得不可思議。畢竟蘋果自身對無線充電和數據傳輸十分重視，先前廣為流傳的AirPower項目也仍在發展，現有的MagSafe也在不斷優化，再聯想到當初引領手機圈「砍掉3.5mm耳機接口」的iPhone 7，蘋果在iPhone上實現「近無孔化」似乎也較為合理。

說到iPhone 7，筆者回想起來當初「iPhone砍掉耳機接口」這條消息傳開時周圍人都是充滿不解的：為什麼要砍掉3.5mm接口？怎麼實現邊充電邊聽歌？...即使蘋果不是第一家這麼想也不是第一家這麼做的廠家，這條消息在當時也引起了公眾廣泛的討論，直到現在各大耳機廠商紛紛推出自己的無線/真無線耳機產品，公眾也逐漸習慣了無線耳機的好，對於沒有耳機接口的手機也逐漸適應。

那麼，若蘋果此次取消充電接口，向「近無孔化」乃至於「無孔化」邁進成真，iPhone 12s Pro會不會像當年砍掉耳機接口的iPhone 7一樣，促使其餘相關廠商紛紛跟進，使得更多新技術、新產品湧現呢？一切還都是未知數。

由此可見，雖然手機無孔化是未來的必然趨勢，量產的難度也的確十分之大。不過廠商仍然可以將「近無孔化」作為緩兵之計，作為實現手機無孔化前的技術爆發點，為後續發展無孔手機打下基礎。相比於強行發展真無孔手機，這麼做的可行性也要更高，在成本上也更能划得來。

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03 小剛有話說

個人認為，科技發展方向沒有對與錯，合適與不合適才是關鍵。手機的未來形態，無孔化和可摺疊化都是很正確的，因為其發展初衷都是為消費者帶來全新的使用體驗，讓消費者由衷地感歎：「原來手機還可以這樣用」，無孔手機發展的爆發點要在合適的時間點，滿足合適的條件方能體現價值。

無孔手機雖然是未來的發展趨勢，但是就當下而言強行推動其量產沒有多大的實際意義。倒不如像魅族和vivo一樣將其用做技術儲備，或者如華為和蘋果一般採用「近無孔化」的理念，將無孔手機概念中的部分技術融入到可量產機型之中，同樣也可以給消費者帶來全新的使用體驗。等涉及到的設計、生產等環節的問題均得到有效解決，真無孔手機到達消費者手中相信也只是時間問題。

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