撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-05-28 18:25

【Window XP、macOS】每日打開Window XP或者Apple機，望見一張張景色怡人的桌布，美得太假，真的不敢相信原來這些地方都是真實存在！其中Window XP經典桌布已經有25年前歷史，今時今日這片草原變成怎樣呢？本文搜羅出8張經典桌布，找出其真實地點，沒想到當中不少地方都是一些旅遊打卡熱點！

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同場加映：譚杏藍/雪姨/Coffee/童童誰入三甲？香港女YouTuber IG排名Top 20

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同場加映：Microsoft Word 7招秘技 每分鐘自動儲存／加密文件／文字變圖片

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同場加映：10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

Microsoft Excel簡直是文職必懂的技能，可是平日整合表格的時候，或許會出現類似以下小問題，例如怎樣以0開首，如何秒製圖表、快速合併儲存格等等。如果想靈活運用Excel，不妨一學以下10個超實用秘技！

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以上只是部分 Excel 實用秘技！想知道更多？請觀看完整全文：10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

同場加映：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦

【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

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