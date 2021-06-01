撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-01 16:33

回復電腦文件拯救軟件《Aiseesoft Data Recovery》限時免費，3步免費取得永久授權！有時不小心刪除的文件、SD Card內的相片教然不翼而飛等這些不幸事情，相信不少人都遇過，想回復這些失去的文件其實都有方法，利用《Aiseesoft Data Recovery》這類資料回復軟件，點按一鍵便有機會將刪去的文件重新救回。

《Aiseesoft Data Recovery》是一款可以回復拯救電腦文件的軟件，只需要一鍵就可以將電腦內已刪除或失去的文件，有一定機率救回來，非常實用。而此軟件價值高達69.95美金（約$550）。近期推出限時免費優惠，只需要3個簡單步驟，就可以取待Windows版本永久授權賬戶。究竟如何去登記取得？下文為大家詳細解說。

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雖然成功拯救的文件機會不算太高，但不用錢都值得先行取得吧。

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