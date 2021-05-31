撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-31 18:11

日本玩家網購買假PS5竟非惡搞？一個暖心舉動大量網民讚好！近排網上充斥著「PS5假賣post」，而且更有網民為了購買較「便宜」的PS5，不惜早上7點半入坪洲面交！雖然不少網上「平賣」PS5大都是「騙案」，但最近日本有網民以870日圓購入「手作PS5」卻沒有喊中伏，買賣雙方各有「暖心」舉動，令大量網民讚好！

PS5長期供不應求，推出半年仍炒貴數千元，不少「真機迷」想入手實在難過登天。因此令到網上發生不少「PS5騙案」，當中最數最經典的當然是「早上7點半入坪洲面交」中伏事件！不過早前日本網民就在網上購入「手作PS5」，而且更非惡搞。買賣雙方更因為各自「暖心」行為，大量網民讚好。

👇👇點下圖放大即睇日本網民購買「手作PS5」暖心事件簿👇👇

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同場加映：早前有一單網購 PS5 差點貨財兩失（但卻被騙去坪州…）的案例；《香港01》科技玩物記者就為大家集合了幾個騙徒特徵，好等大家提防提防。

👇👇👇按圖放大看網民與疑似騙徒交易與對話👇👇👇

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睇全文 👉PS5 $2800大平賣？交收竟要7:30am赴坪州 附網購詐騙6大危險特徵

同場加映：PS4／Switch《魔界戰記6》亞洲限定版開箱！官方為亞洲玩家特設的「限定版」非常吸引，豪華特製外盒外，還有設定資料集、原聲帶 CD，而且nanoblock「畢可」更是最吸引的玩意。

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