撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-01 16:50

手機最重要的就是電池，如果你發現手機電量像「倒水」般無緣無故流走，可能就是App作怪！外國雲端儲存公司 pCloud對100款美國最受歡迎的App做分析，並公布20大最耗電的App，當中有不少都是香港人常用的App，例如Facebook及YouTube等。

明明出門前才充滿電，看看訊息、聽聽音樂，不消一會電量只剩下一半。明明沒有打手機遊戲，又不是長時間使用，怎會沒電？有些應用程式不僅在使用時耗電，即使不使用時，在背景後台仍然會開啟系統功能，造成電量流失。

研究發現最耗電的App大多是社交媒體應用程式，不使用時背景仍會運作定位、相機等功能。不過研究亦指，有提供「Dark Mode」黑按模式的App，可以減少耗電量。

👇👇【點圖放大看】20大耗電最高App排名👇👇

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今時今日的手機App除了耗電量越來越高外，App所佔的手機空間也越來越多，只計原本App主程式大小，有不少程式都需要數百MB，甚至會以GB計。研究亦有列出30款最佔手機儲存空間的App，其中叫車應用程式Uber排名第三，需要用到299.6MB。另外第五至十位是較多港人使用的App，分別是Facebook、Uber Eats、PayPal、Microsoft Teams、YouTube和Airbnb，App容量全部超過200MB。

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iPhone 低電模式自動化｜iPhone 功能繁多，電量多年來卻沒有多少長進，如果要延長手機的「作戰時間」，就要多多利用 iOS 系統中不同的省電設定，尤其是在早幾代系統已經加入的「低電量模式」，更加可以延長多達 30% 的續航力；而除了手動開啟，各位其實也可以透過幾步設定令 iPhone 根據電量自動進入低電量模式。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 自動進入「低電量模式」設定 8 大步驟👇👇👇

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同場加映：手機快充｜一大原因減電池壽命 長期充滿電 邊充邊玩超錯？

早期智能手機的充電功率在2.5W-5W之間，10W的功率在一定程度上都已經算得上是「快充」，時過境遷，智能手機的充電功率早已進化到125W（20V/6.25A）。與此同時，關於電池方面的爭議一直沒有斷絕，這個爭議主要是，快充是否會影響電池壽命？這個問題，我們不妨從影響電池的理論因素與現實操作加以討論。

▼▼▼快充是否會影響電池壽命？▼▼▼

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