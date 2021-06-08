AirPods配合iOS15加入期待新功能！遺失提示、音質調校｜WWDC21

撰文：林勇
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AirPods與iOS15同步更新新功能！5個AirPods期待新功能！WWDC2021蘋果發布會終於正式公布iOS15，同步公布了AirPods將會配合iOS15加入數個值得期待的新功能！立刻為大家解說AirPods更新後5個新功能！
WWDC2021正式公布iOS15、iPadOS 15、macOS 12等新系統，亦與AirPods同步更新加入不少新功能，當中有不少果迷引頸以待的功能，包括遺失提示，以及音質調校功能等。
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AirPods與iOS15同步更新不少實用新功能。（Apple）
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同場加映：WWDC2021正式公布iOS15，今次iOS系統大幅加強，加入不少超實用的新功能，為大家盤點10個必玩的iOS15新功能！
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同場加映：Apple 一年一度的盛事、開發者大會 WWDC 2021 在今日（6 月 8 日）凌晨開鑼，在開幕 Keynote 發布會上 Apple 為我們預告了未來一年即將在 iOS、iPadOS 以及 MacOS 等系統上即將登場的新功能及新設計。
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