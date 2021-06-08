iPadOS 15更新8大必玩新功能！Widgets、與Mac無縫操作｜WWDC21

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-08 10:23

iPadOS 15正式公布！8個iPad必玩新功能！WWDC2021蘋果發布會終於正式公布iPadOS 15、iOS 15，除了加入Widgets功能外，當中與Mac機的互動更是令果迷驚喜，除了這2個新功能外，還有很多實用好玩功能！立刻為大家解說iPadOS15 8個必用的新功能！

WWDC21正式公布iOS 15外，同時公布iPadOS 15，當中加入不少令iPad更有筆電操作的功能，包括iOS 14大受歡迎的Widgets等。記者立刻為大家盤點8個必玩的iPadOS 15新功能！

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iPadOS加入不少獨有功能，iPad用家必然期待。（Apple）

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同場加映：今次iOS系統大幅加強，加入不少超實用的新功能，對於iPhone用家而言必然升級。記者立刻為大家盤點10個必玩的iOS15新功能！

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同場加映：Apple 一年一度的盛事、開發者大會 WWDC 2021 在今日（6 月 8 日）凌晨開鑼，在開幕 Keynote 發布會上 Apple 為我們預告了未來一年即將在 iOS、iPadOS 以及 MacOS 等系統上即將登場的新功能及新設計。

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同場加映：Apple TV 4K 機身外表上跟2017年那一款沒有多大分別，但無論內裡性能、遙遠器都有大幅更新升級！記者立刻開箱實測！

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