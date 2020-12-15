微波爐加熱這兩種食物會爆炸　日本節目7大貼士　認清什麼不能叮

每逢冬天，不少人都會將食物放入微波爐重新加熱，可是一旦用錯微波爐，隨時發生爆炸！近日，日本朝日電視台《羽鳥慎一モーニングショー》（羽鳥慎一早間節目）就示範了如何安全使用微波爐，教導大家正確的加熱設定。不過說到底，為何微波爐會起火爆炸？日本東京消防廳就利用微波爐加熱實驗，最後總結出兩大原因！

《羽鳥慎一モーニングショー》表示日本每年有不少民眾因為錯誤設定微波爐而釀成火災，而且數字逐年上升，直至2019年更有47宗！日本東京消防廳的研究小組為此，曾經進行微波爐加熱實驗，想不到竟然出現一個個的爆炸場面！

👇👇👇👇👇原來造成爆炸全因這兩大元兇！👇👇👇👇👇

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👇👇以下７個貼士，可以防止出現微波爐爆炸危機！👇👇

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消委會曾委託本港獨立實驗室，測試了9款多功能電熱盤，品牌包括Bruno、récolte、Rasonic樂信牌、寶康達Primada、Toffy、Sanrio、Diamond、Thomson及億世家ecHomes，當中很多直至2020年今日仍流行於市面。除Toffy的額定功率為650W外，其餘樣本為1200W至1300W：

👇👇👇消委會9款多功能電熱盤安全測試詳細結果！點圖放大看各款安全細項得分👇👇👇

👇👇👇消委會實測9款多功能電熱盤發現所有款式安全不足！點圖放大看各款測試得分原因👇👇👇

其餘品牌款式的煮食預熱分數結果，詳見完整另文👉👉👉消委會9款電熱盤評測結果 女生最愛Bruno、récolte安全不達標

雖然9款電熱盤未能完全等合相關國際安全標準的要求，但機電署詳細檢視報告後，認為全部樣本均通過絕緣測試並具備基本的絕緣保護，以阻隔帶電部份免被用家觸碰。至於不符合標準的項目，大部份都是在樣本於非正常操作下的測試表現。因此用家在正常情況下，並根據產品說明書指示操作是沒有危險。

即使購買了消委會安全測試中表現稍遜的多功能電熱盤，也未必需要停用。只要跟足產品說明書指示操作，並按照消委會7大安全建議來使用，產品亦能安全耐用。原來電熱盤不可用鐵匙羹或其他金屬餐具攪拌？

👇👇👇電熱盤不可用鐵匙羹或其他金屬餐具攪拌？消委會多功能電熱盤7大安全使用+保養貼士👇👇👇

資料來源（附評分比例、廠商意見）：消委會（1/2）、《選擇》月刊506期

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