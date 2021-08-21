炎炎夏日，許許多民眾紛紛打開冷氣，尤其現在不少上班族都採遠距上班制，使用冷氣的頻率大幅提高，但長時間累積下來，電費也是一筆可觀的數字，對此，有網友就詢問大家，開冷氣前先按「送風」就可以省電嗎？對此專家表示，比起使用送風模式，更重要的是冷氣的7個日常保養動作。



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開冷氣前先開送風就能省電？專家曝7招節電技巧更重要

一名網友在PTT上表示，每次開冷氣先開送風，溫度都會飆升2度，所以想直接開冷氣，但家中長輩表示直接開冷氣的話，不僅耗電，冷氣摩打也會壞掉，更詢問「像這樣的情況，直接開冷氣摩打是不是會轉更久，真的會比較耗電嗎？」貼文一出立刻引起網友熱烈討論。

內行網友指出，原PO家中的冷氣應該是「窗型冷氣」才會這樣，「我家舊式窗型也是先強送風，把悶在裡面空氣的先排出來」、「我家舊型冷氣，開關一開就自己送風了，過一陣子壓縮機才啟動」、「傳統窗型冷氣好像有聽過，現在新的分離式都直接開」、「我也是小時候就被教導要先開送風後一陣子再轉冷氣」。

不過也有許多網友表示「我只聽過車子的冷氣要先開送風」、「其實要一開始就開強風，等冷房之後再轉微風」、「我是開冷氣設定4～6h，之後都打循環扇」、「從小到大都直接開冷氣，也沒壞過」。

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對此，有專家「十全電器行」就在臉書上表示，現在的冷氣電腦機板都會先送風3分鐘才會開始運轉，可以在室內溫度降下來後，再選擇「送風模式」，這樣能才能達到節電的目的，他也表示，一定要定期清洗濾網、少開門窗，讓冷氣效果發揮到最大值、不要將溫度設定太低，26～28度最適合、保持出風口順暢無阻，減少不必要的耗電、出門前10分鐘關冷氣、配合電扇使用、出風口不朝上，冷氣才不會被屋頂熱度中和。

專家最後提醒網友，不管是窗型冷氣還是分離式冷氣，可以在開機完3分鐘，走到室外機旁看看風扇還有壓縮機有沒有一起動作，如果沒有同時運轉就是故障，測試風扇有無運轉的方法是用手感覺有沒有大量的風吹出來；壓縮機則是聽聽看有沒有（嗯嗯嗯嗯）的運作聲。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：開冷氣前先用「送風模式」就能省電？專家破解迷思，教你7招保養撇步省下大筆電費】