下周二iPhone 13就將與世人見面，「祖傳劉海屏」終於變化的同時，在iPhone 13 Pro和Pro Max機型中也首次使用了最高120Hz的高刷屏幕，這個原本在iPhone 12系列就應該搭載的屏幕直接「跳票」了一整年。而行業中LTPO屏幕的降臨，確實將手機行業的旗艦機的門檻又拉高了。



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01/ 不只是60到120Hz的躍進

LTPO屏幕的使用，並不是簡單的將原本60Hz的屏幕提升到120Hz，而是根據不同的應用場景實現1-120Hz的任意切換。

無論是LCD還是OLED屏幕，都可以植入LTPO屏幕技術，也就是說該技術也並不是OLED屏幕的專屬，而目前LCD屏幕已經在手機行業漸行漸遠，OLED的大趨勢下就讓人誤以為LTPO屏幕是基於OLED屏幕中延展的技術。

無論是LCD還是OLED以及AMOLED，LTPO技術在顯示面板中附着了一層電路，以用於控制每一個像素點，最終以控制1-120Hz的屏幕刷新率。

所以，LTPO屏幕並不只是將60Hz提升到120Hz，而是在1-120Hz進行像素點的切換，我們都知道刷新率約高那麼手機的功耗壓力就越大，如果一味地追求全時120Hz那麼即便不是2K分辨率下，手機的續航也將會大打折扣。

首款採用LTPO屏幕的手機：

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02/ 去年iPhone 12系列沒上120Hz事出有因

目前大多數OLED屏幕所採用的面板技術是LTPS，這也直觀的讓OLED屏幕的發色更加優秀，LTPS技術在OLED屏幕的加持下，也能夠讓其實現更高的分辨率、亮度、開口率、響應速度等。

LTPS技術最大的缺點就是最低的刷新率只維持到60Hz。雖然它相較其他主流的TFT方案，LTPS仍然能夠保持高刷新率並且功耗控制的不錯。但LTPO屏幕的到來將刷新率最低降到了1Hz，將其逐漸的取代。

去年的iPhone 12系列手機沒有使用120Hz屏幕，讓用户吐槽了整整一年。

而去年蘋果確實也差一點點將120Hz高刷屏設計到iPhone 12系列中，但由於原本5G基帶的功耗已經將目前iPhone 12的續航拉低了一個台階，至今也有不少iPhone 12系列用户反映續航實在是太差，iPhone 12mini也因功耗問題早早停產。如果真的加入120Hz（LTPS）的屏幕，那麼iPhone 12將是有史以來最垃圾的手機產品！

蘋果就是為了規避這一點，寧可讓用户再等一年，與此同時也仍然在觀察LTPO屏幕在這一年中的發展是否成熟，而時間來到今年5月，蘋果決定將在iPhone 13中加入120Hz高刷屏幕，而使用的屏幕技術正是LTPO。

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03/ 1-120HZ切換帶來更多功能的同時 使手機更加省電

能夠隨使用需求切換1-120Hz的LTPO屏幕能夠有效的控制功耗。

在玩遊戲或是深度娛樂任務時，刷新率能夠拉到最高120Hz，保證遊戲的流暢性；在看視頻、刷抖音時調節到30-60Hz，保證使用者不炫目、不難受；而在鎖屏後開啟「鎖屏時鐘」等功能，手機將保持在1Hz的低功耗環境下顯示數字時間，1Hz的功耗幾乎是可以忽略不計的。

就這樣，在不同的使用環境下切換分辨率，得以更加智能的實現降低手機的功耗，這就跟道奇公羊等汽車在識別不同的道路環境下，切換四缸、八缸等發動機運行模式，以最大限度的節省油耗。

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04/ 最後 發展趨勢和筆者行業預測

行業數據表明，LTPO屏幕在2020年開始使用，經過2021、2022年的發展，將在2023年完全取代LTPS屏幕，也就是目前鎖120Hz的高刷手機屏。

我們認為，LTPO屏幕是大趨勢，也是手機屏幕發展至今最為重要的一環，曾經屏幕解決的是刷新率、分辨率的提升，而產業鏈目前在解決的是如何將屏幕帶到「智能化」的階段，而這種「智能化」後續也將通過晶片逐漸的適配、調劑並逐漸升華。

隨後，更多的應用場景也該適配到LTPO屏幕1-120Hz的切換中，無論是iOS還是Android，都面臨如何將這項技術與軟件結合，將其發展到極致，直到壓榨出LTPO技術所有與易用性相關的功能。

而產業鏈方面也要逐漸將LTPO屏幕用「活」，業內首款採用該技術的屏幕是蘋果的Apple Watch，在屏息顯示時間時刷新率降低到1Hz，業最大限度的提升了其續航。但當初這塊屏幕的故障率也非常高，行業數據表情屏幕的返修率達到了8%左右，而2021年以來算是LTPO屏幕的元年，手機搭載LTPO屏後將會出現多少的故障率，是非常值得關注的。

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