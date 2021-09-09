距離iPhone 13的發布還有一周的時間，但有關下一代iPhone 14 機型的爆料已經流傳開來，並在本周有所增加。



關於iPhone 14，消息人士Jon Prosser稱蘋果將放棄瀏海屏轉而採用打孔屏幕。不過顯示器分析師羅斯·楊表示，蘋果也在開發屏下 Face ID 技術。

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Young 在 6 月份首次分享了他對屏下 Face ID 的預測，但今天他再次強調了這些預測。根據 Young 的說法，Apple 正在為 ‌iPhone‌ 14 Pro 和 Pro Max 型號開發屏下Face ID。

鑑於 iPhone 14 機型仍在開發中，屏下面容 ID 尚未最終確定，仍有可能取消，在這種情況下，蘋果可能會被迫恢復到瀏海屏幕設計。

值得注意的是，彭博社的 Mark Gurman在 8 月下旬表示，蘋果正加大對 Face ID 和屏下 Face ID 功能的投資，而不是回到「Touch ID」。

iPhone‌ 14規格（@DSCCRoss/Twitter圖片）

Young 認為，無瀏海設計將僅限於 Pro 機型，其他‌iPhone‌型號可能會繼續採用瀏海設計。

此前的‌iPhone‌ 14傳言表明，蘋果正在淘汰最小的5.4吋‌iPhone‌，因為事實證明iPhone 12 mini不受用户歡迎。相反，有傳言稱新款iPhone將包含兩部 6.1 吋 iPhone 和兩部 6.7 吋 iPhone，相當於一部 ‌iPhone‌ 14、一部 ‌iPhone‌ 14 Max、一部 ‌iPhone‌ 14 Pro 和一部 ‌iPhone‌ 14 Pro Max。

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