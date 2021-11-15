iPhone電池｜4大訣竅延長壽命、續航力　健康度低過幾多就要換？

iPhone的市佔表現一直相當亮眼，有在使用iPhone的人也一定知道，手機可以看到「電池健康度」，如果電池耗損太嚴重，就要更換電池，否則會出現電池續航力不足，一下就關機的窘境，近日有網友在臉書社團發問，究竟電池耗損到什麼程度才要更換呢？



iPhone電池多久該換一次？專家曝「健康度」小於電量掉很快

一名網友在Facebook社團「爆廢公社公開版」上發文表示，自己的iPhone11已經用了一年八個月，電池健康度剩下80％，好奇詢問其他人「電池健康度都掉到剩幾%才會去換新電池呢？」，他強調，「沒有財力換13，不要叫我換13」，堅持只換電池。

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貼文一出，網友紛紛留言分享使用狀況「Xs Max三年邁向四年，頭好壯壯中」、「我兩年11剩下75％…..」、「7+用了4年健康度剩78％，跑去換副廠電池後明顯容易燒機，耗電量感覺也有點快（不確定是否更新ios14以上後造成的），整個後悔」、「i8目前85%，還能撐好一陣子」。

從網友的留言來看，大部份人都是使用一年後，電池健康度才開始有明顯下降，而Apple官網電池健康更換指南也指出，iPhone電池充電500至800次後，電池的壽命就可能降至80％，只要接近或低於80％，就會發覺iPhone出現耗電異常，這時就應該要更換電池。

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Apple官方教你4招延長電池壽命

此外，Apple官網也詳細說明，讓電池續航力與壽命「最大化」有4大訣竅：

1. 把軟體更新到最新版本：軟體更新也會提升節能技術。

2. 避免極端的環境溫度：16度C～22度C是最理想的溫度範圍，避免讓裝置暴露在35度C以上的環境，否則可能造成電池發生永久性損害。

3. 充電時先卸除某些護套：放在保護套內充電可能導致裝置過熱，影響電池的蓄電量。

4. 當要長時間存放時，電池應存有一半的充電量：如果打算把裝置存放超過六個月，最好維持在50％的電量，完全充電可能會縮短電池續航力，完全放電則可能導致後續無法再充電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone電池降超快，多久該換一次？專家公布正確解答，教你4招延長壽命】