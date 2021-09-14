在早年間諾基亞盛行的時代或者是智能手機剛剛興起的時代，手機支持自行打開後蓋並更換電池的操作似乎是各個廠家的標配動作，但是進入到了iPhone時代之後，不可拆卸的手機後蓋成為了主流。那也正是因為不可自行拆卸的後蓋阻礙了我們自主更換電池的自由度，從這之後似乎有關於電子產品的電池是不是十分耐用，或者是怎麼讓手機或者是移動設備電池更加耐用又或者是其他相關話題的討論一直沒有結束過。好像有很大一部分人都希望通過一些辦法來優化自己手機或者是其他設備電池的健康程度。



在我的記憶之中從iPod touch開始就已經出現了叫做「電池管家」的APP了，這個APP從名字來看最大的作用就是來幫助你延長你設備的電池使用壽命或者叫做保持設備的電池健康程度。在原來我使用iPod touch每到充電的時候我都會打開這款APP，但是兩年過後，還是因為電池性能下降，不得不換了一個新的touch。所以這種所謂的能幫助你優化充電的APP，在我看來都沒有多大的作用。暫且管這種APP稱為「心理安慰型」APP，但其實這類毫無用處的APP直到今天還能在應用市場裏面搜索到很多。

最近幾年有很多人對自己iPhone或者電子設備電池的健康程度更加的關注，特別喜歡上網找一些方法來想方設法的讓自己手機的電池健康度不會過快的下降，儘可能的將電池最大容量保持在100%。其實關注電子產品電池健康的這件事，完全不侷限於手機或者移動設備，電動車也一樣。

▼▼▼點圖了解4大方法減慢消耗電池健康度，但有些方法更簡單▼▼▼

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我身邊就有一個很好的例子，我的一位朋友在上個月喜提特斯拉 Model 3 Performance，他跟我說在提車之前每天能確保23點之前準時睡覺，但是提車之後，每天需要等自己的高性能電動車充好電以後，下樓把充電槍拔了之後才能安心入睡，他的這個行為確實是十分迷惑，後來我就問他為什麼這麼做。他說主要是因為電池最好只充到80%，如果長時間給電動車充電，將動力電池的電量保持在100%會對動力電池有損傷。這哪是買了輛車，簡直是買了個____（填空題）。如果在產品的使用過程中過多關注電池的健康程度而不是產品本身，那麼我就覺得這款產品失去了本來的意義。

對於iPhone手機十分熟悉的朋友一定知道蘋果在iPhone 6及更新機型，iOS 11.3及更高版本增加了可以查看iPhone電池健康的功能，是不是這項功能最大的用處就是查看自己iPhone電池的最大容量？

現在所有可充電電池都是消耗品，隨着電池化學年齡的增長，電池的性能不管你用什麼方法都是會隨着時間的推移自己慢慢下降的。所以在我看來，沒必要對自己手機電池的最大健康程度過於關注，也不用去看網上找到一些所謂的能減緩電池最大容量下降的方法，電池損耗是一件必然會發生的事情，實在不行直接換一個新手機就好了，要是捨不得，就花點錢去售後換一塊新電池。

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那如果你要說：我不對我的電池做點什麼我心裏就難受。那我這裏也給你準備好了一些注意事項和方法，這些方法和注意事項全部來自於蘋果官網，這對你iPhone電池的健康程度是會有一定幫助的。

1. 讓你的iPhone處於適宜的温度。iPhone運行的最佳温度在0°C至35°C之間。存放温度：-20°C至45°C(環境温度-4°F至113°F)。

2. 充電時移除某些保護殼。當你把設備放在某些款式的保護殼內一起充電時，可能會產生過多熱量，從而影響電池容量。

3. 長期存放時，請保持一半電量。保存設備時請勿完全充電或完全放電，設備充電量應為50%左右。

4. 更新至最新軟件。請始終確保你的設備運行的是最新版 iOS。

以上這些方法可以幫助你在一定程度上保護你的設備的電池健康程度。但是需要注意的是，也有一些錯誤的做法會極大程度的損壞你的電池健康程度，比如長時間的將電池電量保持在滿電狀態下。當然，需要記住的是電池永遠都會是消耗品，以今天現有的技術來說，電池健康發生損耗是一件十分正常的事情，不用去過分關注。只需要注意長時間存放設備時需要保持50%的電量和不要是電池長時間出於充滿狀態就可以了。對了最後再插一句，你要是手機電池健康程度實在是不理想又想低成本解決的話，那我建議你直接買個充電寶就好了。

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