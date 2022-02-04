4大運動無線耳機選購攻略　貼合度、防水好重要　即睇點揀最適合

人們為了健康開始運動健身，而且運動還能幫我們恢復糟糕的情緒。很多公司推出了和運動相關的產品，比如小米手環、Apple Watch等，已經成為了人們運動的必備裝備。在運動中必須要戴着耳機聽音樂，為此，廠商們專門推出了運動類型的耳機。方便人們在跑步、游泳、騎行時使用。一款合格運動耳機它最重要的是什麼？和普通真無線耳機對比有什麼區別？



1）耳機貼合度

首先，運動型耳機需要在保持劇烈運動的情況下，還能固定在耳朵上面，不能輕易掉落。相比於普通半入耳式耳機，運動型耳機具有更高的穩定性。所以，一般運動型耳機都會根據人體工程學的設計原理，普遍都採用掛耳式或者入耳式。這樣不管是跑步，還是跳繩等劇烈運動項目都可以放心使用，不用擔心耳機會從耳朵上掉下來。

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2）通透模式

通透模式對於運動型耳機也很重要。健身的環境通常會伴隨著大量的環境噪音，降噪功能雖然能屏蔽掉環境噪音，但也有一定的危險性，特別是在户外運動的人。具有通透模式的降噪耳機就非常適合用來在運動時使用，既保證了音樂的沉浸感，又能隨時知曉周圍環境。

骨傳導耳機自帶通透模式，所以從安全角度來說骨傳導耳機具有先天優勢，也很適合作為運動耳機來使用。

3）藍牙連接

在户外運動時，耳機很容易受到各種信號輻射波的幹擾，從而打斷耳機與手機的連接。在户外運動時，高版本的藍牙功能可以提高耳機的傳輸穩定性，同時也能帶來更低的延遲表現。這樣在運動時就不會因為時而停頓一下的音樂打亂自己運動的節奏了。

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4）IP防水等級

無論是在户外跑步，還是騎行，難免會遇到突發天氣。作為一款運動型的耳機，防水是最關鍵的要素。通常，會看到耳機廠商標有「IPXX」字樣。其中，IP是INGRESS PROTECTION的縮寫，大意為入口保護等級。後面的XX中，左邊的X是防塵等級，共分為6級。右邊的X是防水等級，分為8級，這兩項指標都是越高越好。廠商一般還會在等級後面為你詳細描述產品的防塵防水能力。這樣在使用時就不用過多考慮耳機的安全性能，放心使用。

總結

每個人在購買運動型耳機時，應該從耳機的貼合度、通透模式、藍牙連接和防水性能這四個方面考慮，最好這四項功能都能兼顧到。骨傳導耳機和掛頸式耳機在運動時都比較方便，真無線耳機就要考慮充電盒的問題，除了需要把充電盒帶在身上，大部分耳機的充電盒都不防水，使用時還需要多注意。

最後，希望大家每周都能抽出一些時間來進行身體鍛鍊，對身心健康都有很好的幫助，戴上耳機打開音樂App開始運動吧。

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