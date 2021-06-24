撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-06-24 08:00

Sony上週發表了全新的真無線耳機WF-1000XM4，帶來更多先前僅放在耳罩式耳機上的新功能外，也將這款耳機外型全面升級，今天官方也終於釋出台灣販售消息，黑、銀兩色皆有販售外，售價為$ 2,290，預計7月可以拿到！這款耳機到底有什麼特點？實際使用是什麼樣的感覺？就讓我們告訴你！ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

體積更小，可以更舒適的配戴與攜帶

入耳式耳機最怕碰到無法舒適配戴的問題，Sony在推出WF-1000XM4時也同步帶來全新的噪音隔離耳塞，這款耳塞可以讓耳機更穩定的配戴在耳朵上外，也可以更舒服和容易的戴進去，在盒內和耳機本體上共有三種尺寸，讓大家可以找到最適合自己的大小，實際配戴的感受也的確比較舒適。除此之外，這次WF-1000XM4比起前代，耳機部分縮小了10%，耳機盒部份更是縮小40%，整體都變得更方便攜帶，沒有負擔。

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抗噪、音質全面提升

WF-1000XM4利用耳塞和全新的V1晶片、支援適用於高解析度音樂傳輸的LDAC藍牙編碼和DSEE Extreme音效提升技術帶來更好的音質和抗噪功能，前代會有的風躁問題也在這一次獲得改善，編輯實際配戴上去後就感受到一秒聽不到電風扇或是冷氣運作聲音的感覺，音質上如果搭配使用的App支援，也可以明顯聽出人聲與背景音樂、低音呈現上的差異與良好表現，透過Sony官方的App也可以找出最好的耳機配戴模式。

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Speak-to-chat快速聊天模式、通話表現

許多真無線耳機現在都會配備快速注意模式，以防使用者在交通路途上發生意外狀況，而Sony的Headphones App可以幫耳機設定動作偵測，設定當下最適合的降噪模式外，還可以開啟「說話至聊天」模式，只要耳機一感應到你說話就會立刻停止播放音樂，如果喜歡跟著唱歌的朋友可要記得不要打開這個功能！另外在最近一直需要視訊會議、通話的時刻，耳機的通話收音功能變得相當重要，而WF-1000XM4擁有「精準拾音技術」，測試後聲音相當清楚，而且這代的耳機提升跟電腦連結的速度，作為日常、商務使用的耳機絕對夠用！

支援無線充電、防水機能、續航力提升

針對越來越流行的無線充電功能，WF-1000XM4也全面支援無線充電盤或是手機的無線充電，在大家相當關心的續航力上，沒開啟降噪的狀況下，耳機使用時間為12 hr，最高總使用時間為36hr，快充五分鐘就有一小時的電力，同時也有IPX4的防潑水機能，帶出門絕對夠用！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ開箱】抗噪、音質全面提升！Sony全新真無線耳機WF-1000XM4實測報告】