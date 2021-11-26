無線耳機︱開會通話應該揀邊款？6款實試推薦　AirPods Pro最穩定

因應疫情，在家視訊會議的機會越來越多，大家是不是也很需要一個好用的真無線藍牙耳機來進行會議呢？現在真無線藍牙耳機已經變成市場的主流，許多品牌都有推出真無線藍牙耳機，這麼多選擇中你要怎麼選到可以適合開會又拿來聽音樂的選擇呢？就讓我們為你挑選出來吧！

文：Bakery Kung（GQ Taiwan）



挑選藍牙耳機要注意什麼？

藍牙耳機並不是每一個都設計成方便通話的形式，大多數都還是以能夠好好聆聽音樂作為出發點，通話品質都不是第一優先，而且現在也有更多根據使用情境打造的藍牙耳機，例如Powerbeats Pro就是專門為運動時設計的耳機，因此更強調防水、穩固的耳掛，或是像是ROG推出的電競耳機就主打抗噪、可適應多個電玩裝置等等。如果想要可以通話清楚，能夠視訊會議的耳機的話，就要注意麥克風數量、麥克風設計和抗噪功能方面，以下就是我們為各位挑出並且實測可以作為視訊會議時使用的真無線藍牙耳機！

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AirPods Pro

AirPods系列一直都是通話方面最穩定的真無線藍牙耳機之一，下方的棒狀麥克風設計讓AirPods收音較為完整，而且還有搭配語音偵測加速度計和擴大的麥克風網狀聲孔，能夠偵測到你講話的時刻外還能在，風大的時候，提升通話的清晰程度。實際使用的時候主動式抗噪的效果很明顯，講電話的聲音也非常清楚，背景音也可以很清楚的被隔離掉。

特點：

1）主動式抗噪

2）在iOS系統下能發揮最高功效

3）頭部追蹤功能，讓聲音可以在正確的方位出現，更具臨場感

附上耳塞數：三種

定價：$1999



Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Buds Pro也是一款以綜合各方功能的真無線藍牙耳機，如果是使用Samsung裝置多的朋友，收一個Samsung Galaxy Buds Pro是最好的選擇，在家開會的時候收音可以相當清楚，而且圓弧外型讓它放在耳裡長時間也相當舒適。

特點：

1）主動式抗噪

2）在Samsung系統下能發揮最高功效

3）語音偵測(Voice Detect)，突然有人說話也不用擔心

附上耳塞數：三種

定價：$1698



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Bose 消噪耳塞

Bose這款名為「消噪耳塞」，主打的抗噪功能真的很強大，更可透過手機App調整加上0級的通透模式共有11種的抗噪模式，讓大家找到最適合自己當下情境的消噪狀態，在通話方面這款消噪耳塞在開會環境下能夠完整的把聲音送出，但是旁邊環境音同樣也會收入，送出的聲音也會聽起來比較遙遠，但還是一款強大的真無線藍牙耳機。

特點：

1）主動式抗噪，更有高達10段分級

2）進階版鯊魚鰭耳套可以穩固在耳朵上

3）動態音量均衡技術讓聲音更平衡

附上耳塞數：三種

定價：$2299



Sony WF-1000XM4

Sony這款真無線藍牙耳機一推出就話題滿滿，除了有全新設計的噪音隔離耳塞讓配戴舒適度提升外，新的V1晶片、支援適用於高解析度音樂傳輸的LDAC藍牙編碼和DSEE Extreme音效提升技術帶來更好的音質和抗噪功能，通話部分除了偶爾聲音聽起來有點遠外，基本通話都能完整傳遞。

特點：

1）全新設計的噪音隔離耳塞讓配戴舒適度提升

2）改善後的風噪功能更提升

3）搭配Sony生態系與App使用更方便

附上耳塞數：三種

定價：$2290



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Soundcore Liberty Air 2 Pro

Soundcore Liberty Air 2 Pro耳機單側各搭載3顆麥克風加強收音，延伸下來的棒狀麥克風也能幫助收音，實際測試後聲音也相當集中在人聲上，作為耳機的音質表現也不俗，還能透過Soundcore App的「HearID™ 2.0聽紋辨識」功能，測試耳朵對於低中高音頻的敏感度，配對出最適合的EQ設定。

特點：

1）HearID™ 2.0聽紋辨識可針對耳朵的敏感度調整音樂

2）33小時續航力

3）內附9種耳塞可以找到最適合自己的那種

附上耳塞數：九種

定價：$1099



Jabra Elite 7 Pro

Jabra日前一次發表四款不同定位的全新耳機，當中Elite 7 Pro就主打通話功能及全日配戴者需求，因此在配戴舒適度上下足功夫，主打的通話功能和主動降噪功能也相當優秀，同時還有IP57 等級防水防塵、藍牙5.2版本等功能加乘，以$1899的價錢來說相當實惠。

特點：

1）IP57 等級防水防塵

2）可搭配App調整的舒適度

3）主動降噪功能

附上耳塞數：三種

定價：$1899

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：視訊會議必備！六款視訊會議「真無線藍牙耳機」推薦，「通話」聲音清楚讓你在家開會更順利！】