OPPO Find N評測　摺機4大問題一次過解決　外屏尺寸符合用户體驗

作為一名評測編輯，體驗各種新款手機是我工作中的一大樂趣。而摺疊屏手機作為近年手機市場中的發展趨勢，我對它所帶來的新奇體驗可謂愛不釋手，自己也購買了一台摺疊屏手機作為主力機使用。



但奇怪的是，每當我向身邊的朋友推薦摺疊屏手機時，總會聽到對方拒絕的答覆。經過小範圍調研後，我發現人們不願購買摺疊屏的顧慮主要集中在較高的重量、摺痕明顯、續航較差和大屏缺乏合適用途這四方面。

剛好，我最近拿到了OPPO的摺疊屏新機Find N，號稱能讓摺疊屏手機「從嚐鮮到常用」的它能否解決好這四點顧慮呢，接下來我來帶您好好看看。

01 外形：尺寸足夠貼合手掌，摺痕也「沒了」

說到摺疊屏手機，你會想到什麼？是摺疊後如遙控器一樣細長的橫折機型？還是摺疊後如粉餅盒一樣小巧的豎折機型？

在我看來，這兩種形態都很難算作完美，前者雖然在展開後可以讓用户獲得大屏體驗，但過於細長的比例讓用户在使用外屏時很難獲得合格的體驗；而後者雖然足夠小巧，但在小巧之外並沒有什麼特別之處，只是一款被摺疊的普通手機。

不過Find N並未選擇這兩種中的任何一種，而是創造了一種新尺寸。在看到Find N的那一刻，就能感受到它與其他摺疊屏手機的不同。5.49吋的外屏從數字上看，要比其他橫折摺疊屏手機小不少，但18:9的屏幕比例使其在實際尺寸上並未比其他摺疊屏手機小上多少。同時這樣的屏幕比例也讓手機在視覺和實際使用中更像是一款正常手機，大大提升了我的使用頻率。

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63mm的屏幕寬度則算得上是使用體驗上的甜蜜點。這個寬度既保證了輸入法的使用體驗，讓我在使用外屏打字時不至於像其他摺疊屏手機那樣錯字連連；又不至於在實際使用中感到撐手，同時搭配前後雙曲面的機身設計，握持手感十分出色。

選擇這樣的設計，離不開OPPO對用户體驗的關注。對於摺疊屏手機來說，雖然超大內屏是主打賣點，但外屏在日常使用中同樣佔了不小的比例。而對於外屏來說，如果想讓用户使用更方便，16：9到20：9的正常比例才可以接受。另外，外屏使用中比較常見又相對極端的場景就是全鍵盤輸入。OPPO通過對鍵盤寬度的反覆測試，確定了63mm這樣一個合適的屏幕寬度。正是OPPO對用户需求的關懷，讓Find N擁有了不錯的外屏使用體驗。

相關圖輯：OPPO Find N通過20萬次摺疊測試 還有4大看點▼▼▼

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當然，對於摺疊屏手機來說，內屏才是最受人關注的。當我第一次打開Find N的內屏時，身邊的同事都忍不住感嘆了一句，「這手機是真的沒有摺痕」。

確實，相比於此前摺疊屏手機僅能做到亮屏狀態下摺痕不明顯的水平，Find N即使是在息屏光線直射的極端情況下，也僅能看出屏幕中間有輕微的不平整，而亮屏狀態下摺痕則幾乎不可見。

Find N能擁有這樣的效果，和OPPO對轉軸鉸鏈與屏幕堆疊技術的不斷打磨息息相關。OPPO Find N採用了水滴形鉸鏈，這樣的鉸鏈設計讓屏幕擁有更大的彎折半徑，從而減輕摺痕問題。然而相比於主流的U形鉸鏈，水滴形鉸鏈無論是在成本上還是零件數量上都有着大幅度的提升。同時，更多的零件數量也對加工精度提出了更高的要求，OPPO Find N的鉸鏈部分有 400 餘個重點尺寸管控標準，最高精度達到0.01mm。

在選擇使用水滴形鉸鏈後，原本針對U形鉸鏈設計的三星屏幕也需要做相對應的調整。在經過OPPO與三星雙方團隊針對屏幕堆疊方案的多次迭代後，選擇了在滿足屏幕耐用性基礎上摺痕更淺的漸變水滴網格方案，同時在有限的厚度中，不斷調整材質、堆疊方案、支撐網紋設計、轉軸的配合和中框貼合方案，最終讓Find N在摺痕更淺的情況下達到最好的彎折性能。

除了這些肉眼看得見的部分，在看不到的手感上，Find N也表現得十分順滑。筆者了解到，為了實現這樣的順滑手感，OPPO對轉軸的凸輪設計進行了16次方案迭代，同時與第三方研究機構進行合作，用三個月的時間對Find N的開合力度曲線進行細緻調較，最終實現了真機上流暢的開合體驗。同時OPPO Find N採用了上中下三組扭力模組、6組凸輪的設計方案，提升轉軸阻尼，實現了屏幕在50-120°範圍內的自由懸停，大大拓寬了產品的使用場景。

在複雜精細機械結構的基礎上，OPPO也並未忘記耐用性問題，在經過多輪可靠性優化後，Find N最終成為了目前唯一一款通過德國萊茵摺疊無憂認證的摺疊屏手機，同時在1米跌落試驗中達到了直板機的耐用標準，耐用性上無需擔心。

後蓋方面，OPPO Find N採用3D微曲面設計，保證顯示畫面視覺平衡的基礎上，更加貼合手掌。同時延續Find系列「流體曲線」設計語言，減弱視覺突起，讓機身整體更加精緻。

總體來看，OPPO Find N在用户十分關心的摺痕、耐用性等問題上給出了一份高分答卷，而適中的尺寸和順滑的開合手感也讓Find N擁有了其他摺疊屏機型所沒有的出色手感，令人印象深刻。

延伸閱讀：蘋果/華為/三星都有手機折疊屏幕專利 但為何摺機遲遲未成主流？▼▼▼

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02 玩法：有了大屏，光看視頻怎麼行

在我拿出自己的摺疊屏手機向朋友展示時，總要面對朋友這樣的疑問，「你這大屏除了看視頻、漫畫什麼的更過癮，還有什麼用嗎」。確實，既然已經擁有一塊大屏，沒有軟件優化帶來更多玩法無疑是一種巨大的浪費。

OPPO自然也考慮到了這一點，在Find N上，OPPO為其特別定製了ColorOS for Find N，其中結合Find N的硬件特點為用户帶來了眾多有趣玩法。下面我就來挑選幾個有意思的功能來和大家好好聊聊。

一寸大一寸強，這些操作大屏就是爽

說到大屏，大家最先想到的肯定都是視頻。的確，作為消費者購買平板最主要的用途，大屏的視頻播放效果至關重要。在這方面，OPPO Find N有着不錯的表現。其搭載的7.1吋120Hz高刷屏在參數與實際觀感上都令人十分滿意，搭配的底部雙揚聲器讓視聽效果更震撼。而對於喜歡在看視頻時發彈幕的朋友來說，Find N的屏幕還可以做到彈幕不擋畫面，實現看片聊天兩不誤。

除去視頻，Find N的大屏也能為遊戲提供更好的娛樂體驗。更大的屏幕帶來了更廣的視角，同時也呈現了更多畫面細節。相比於普通手機，Find N無論是在觀感還是手感上都能提供更出色的效果。

用好每一寸空間，這些優化讓大屏體驗更出色

OPPO Find N在大屏使用上有着出色的優化，在外屏上打開了App，展開內屏即可無縫繼續使用。摺疊屏手機必備的平行視窗功能，對Find N來說也只是小意思。

針對大屏更大的顯示面積，ColorOS for Find N大幅優化了分屏與小窗功能的使用體驗。只需雙指在屏幕中間下滑即可快速分屏，這樣的快捷操作讓我使用分屏功能的頻率大幅提高，而對於常用的分屏組合，你還可以選擇將其保存到桌面，這樣下次使用時即可快速開啟。

OPPO Find N（中關村在線授權使用）

如果只是需要臨時在App之間切換，也可以選擇浮窗功能。在ColorOS for Find N上，將應用變成浮窗僅需四指一捏就能搞定。同時也可以通過智能側邊欄快速喚出小窗應用。臨時需要算數時也不用在App間反覆切換了。

OPPO Find N（中關村在線授權使用）

除去這些基礎優化，ColorOS for Find N還提供了兩個我很喜歡的功能，駕駛模式和一鍵多搜。前者通過Find N的大屏讓用户在開車時可以更方便的使用導航、音樂等功能，既可以保證駕駛安全又不用再忍受難用的車載導航。

後者則是在原來桌面搜索的基礎上，支持商品、機票、酒店、訊息四類內容的搜索，藉助Find N的大屏優勢同時呈現多個平台的搜索結果，幫助用户實現全網快速比價。

前後五攝組合，拍照有了新角度

作為近年來各家廠商的比拼重點，Find N藉助自己前後五攝的鏡頭組合，為用户提供了多種拍照新玩法。

舉手機擺姿勢，這樣自拍覺得累？將手機摺疊90度即可進入懸停自拍模式，搭配手勢快門功能，輕鬆拍出好看自拍。這個功能的另外一個好處在於在拍照角度上可以自由拿捏，展現出最好看的自己。懸停自拍功能讓你在朋友聚會合影時，成為全場最亮的星。

OPPO Find N還搭載後置自拍功能，讓自拍不再成為前置鏡頭的專利。用户可以使用成像素質更高的後置鏡頭完成自拍。手機外屏變成取景器，可以顯示拍照畫面中的內容，隨時都能看到當前的狀態，再也不用拍一張之後跑過去看了。

相比前攝（左），後攝照片（右）保留了更多皮膚細節（中關村在線授權使用）

讓男朋友幫忙拍照，擔心他技術不行？點擊即可開啟小窗預覽功能，他看到的你，你在外屏也能看到。

可懸停鉸鏈，換個角度讓使用不一樣

在拍照外，ColorOS for Find N還通過軟件優化的方式，為用户提供更多懸停玩法。

在QQ視頻通話時，上屏通話界面雙方影像「五五開」左右分佈, 下屏顯示控制按鈕，自己和對方都能看清楚；在播放視頻時，懸停的上屏顯示視頻畫面，下半部分則變身觸控板，既節省了支架，還可以獲得更清爽的觀看體驗。

OPPO Find N（中關村在線授權使用）

同時還有懸停健身、懸停音樂、懸停會議等更多有趣優化等你挖掘。

03 性能：我小了，但我濃縮的都是精華

有了這麼多玩法，性能自然也需要跟上。不過作為旗艦機型的OPPO Find N在這方面並不需要我們擔心。其搭載了驍龍888晶片，搭配8GB/12GB的LPDDR5與256GB/512GB的UFS 3.1存儲組合。雖然此機型沒有採用目前最新的驍龍8晶片，不過驍龍888依然能提供旗艦級的性能表現。

經過實測，Find N的安兔兔測試分數達到735384分，3D Mark Wild Life測試分數為5901，屬於驍龍888機型的主流表現。

在遊戲實測中，我選擇主流遊戲《和平精英》對Find N進行測試，遊戲全程幀率十分穩定，平均幀率達到39.9幀，表現出色。

在用户關注的另一重點-影像上，OPPO Find N也沒有縮水，採用了一套5000萬像素IMX766主攝+1600萬像素超廣角鏡頭+1300萬像素2倍長焦鏡頭的三攝組合。

此外，OPPO Find N還在內外屏各配置了一顆3200萬像素鏡頭。這樣的組合也為拍攝帶來了不少有趣的新玩法，不過我們還是先通過試相來看看主攝的實際表現。

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從試相中可以看到，在光線充足的環境下，OPPO Find N的5000萬像素主攝表現得還是很不錯的，畫面解析力出色，圖片色彩飽和度較高，很討眼球喜歡。而在暗光環境環境下，Find N的畫面噪點控制不錯，在保留更多畫面細節的情況下，對高光的壓制也很出色。

總體來看，OPPO Find N的性能表現足夠滿足用户的絕大多數日常需求，作為一款手機，可以排在前列。

04 續航：誰說用了大屏續航一定差

對於摺疊屏手機，不少朋友都會顧慮續航問題。畢竟手機功能越來越多的今天，本就容易消耗電量，在這個基礎上摺疊屏手機增加了一塊大屏，難免讓人心存擔憂。

其實這樣的憂慮大可不必，摺疊屏手機雖然擁有雙屏，但在實際使用中99%的情況只有一塊屏幕被點亮，實際的續航差距幾乎只有兩塊屏幕的功耗差而已。

不過這帶來了另一個問題，我們之前所使用的5小時續航模型不能完整體現出內外屏所帶來的功耗差異。基於我們日常使用摺疊屏手機的常見操作，我對OPPO Find N進行了三小時續航測試。測試項目為內屏播放B站視頻1小時、外屏刷微博半小時、內屏玩《和平精英》半小時、外屏刷抖音1小時。測試開始前，我將手機充至100%電量，屏幕亮度50%，連接Wi-Fi，其他設置保持默認。測試結果如下：

在此之外，為了更明顯的體現OPPO Find N內外屏的功耗差距，我選擇了用户使用手機中最為常見的視頻播放場景，進行內外屏各兩小時的視頻播放專項測試。測試結束後，內屏播放兩小時耗電14%，外屏播放兩小時耗電12%，耗電差距並不明顯。

對於一款如此小巧的摺疊屏手機，能獲得這樣的成績十分不易。而這首先要歸功於OPPO為其塞入的4500mAh大電池。此外，Find N的內屏支持LTPO技術，可以在 1-120Hz間靈活切換，既能讓用户獲得更流暢的視覺體驗，又能智能降低屏幕刷新率減少耗電，減輕了大屏對手機造成的續航壓力。

我們也對OPPO Find N的充電速度進行了測試。在33W VOOC閃充的加持下，Find N在30分鐘內即可將手機從0充至64%，充滿僅需65分鐘。

此外，Find N還支持15W無線充電以及10W無線反充，可以滿足用户的多種充電需求。

05 寫在最後

從2018年第一款摺疊屏手機出現開始，摺疊屏手機在市場上一直都是「雷聲大雨點小」的狀態。究其原因，與市場上摺疊屏手機在設計上的諸多不足有關。

無論是不便使用的外屏、用途不多的內屏還是明顯的摺痕，都讓消費者認為摺疊屏手機只是一台「昂貴的玩具」。

在OPPO Find N身上，我們驚喜的看到，OPPO通過不斷推進自身摺疊屏技術發展，在摺痕、重量、續航、用途四大痛點上都提供了不錯的解決方案，其出色的綜合素質也在評測過程中給我留下了深刻的印象。

如果你打算購買一台摺疊屏手機，但又因為摺痕等問題心存顧慮，那麼OPPO Find N無疑是一個可以讓你放下顧慮的出色選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】