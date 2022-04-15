智能手錶｜Apple、華為、小米三大品牌比拼　認清要求揀心水手錶

上周末去見了朋友，她最近想買智能手錶，知道我在科技媒體工作，非讓我給她推薦幾款最好用的手錶。蒐集了很多資料，最終鎖定在華為、小米、蘋果(Apple)這三個品牌。



在這裏我想說沒有最好用的，只有最適合的。一個產品好不好用，跟一個人的主觀喜好以及習慣有很大關係，所以在購買之前首先要明確自己想要的功能、外形等要求。

▼▼▼你會揀邊款智能手錶？▼▼▼

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1）不考慮系統生態，Apple Watch便捷屬性最高

如果是想使用智能手錶代替手機的功能，那Apple Watch會更加便捷。因為Apple Watch裏的App數量是智能手錶中最高的，可以用Apple Watch下載App代替手機使用。

目前Apple Watch最新的手錶是Apple Watch Series 7，是去年9月份發布的。與Series 6相比增加了將近20%的顯示區域，屏幕邊框僅1.7mm相比Series 6窄了40%。可續航18小時，滿足一整天重度用戶需求。新一代的充電速度比上代快了33%，45分鐘可以從0充至80%，只需充電8分鐘就能使用8小時睡眠跟蹤。

2）關注健康數據，華為Watch GT3更加合適

華為 Watch GT3是2021年年末時發布的，主打健康監測，升級8通道心率監測可以準確監測心率、血氧等數據。同時這款手錶錶盤採用圓盤設計，輪廓極具線條感、稜角分明，更加的商務休閒。

配備1.43英寸AMOLED高清彩屏，厚度11mm，重量低至42.6g。豐富錶盤可選，錶帶也有多種材質可搭配。錶冠支持旋轉，可快速縮放棋盤桌面中的應用，快速直達目標功能。支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS定位。支持無線充電，典型使用場景下續航可達14天。

3）預算1000元左右，可以考慮小米 Watch S1

小米智能手錶是這三款裏價格最便宜的，但作為運動數據監測還是綽綽有餘的。小米 Watch S1支持117種運動模式，其中19種專業模式，心率檢測，睡眠檢測，功能很齊全。50米防水等級，日常游泳也是沒有甚麼問題的。

除此之外，小米 Watch S1內置470mAh大電池，續航可達12天，支持磁吸無線充電。買了小米這款智能手錶還可以和小米家其他的生態產品一起搭配使用，讓生活更加智能化。

以上就是我給朋友推薦的幾款智能手錶了。如果打算長時間使用同一個品牌的手機，建議購買相同品牌的智能手錶，能夠實現雙屏的聯動，更加便捷。讀者朋友們都在用什麼牌子的手錶呢，歡迎在評論區分享喔~

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