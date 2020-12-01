Apple Watch新專利揭將有量血壓功能　智能手錶為何一直做不到？

其實從根本上來講，目前絕大多數智能手錶或者智能手環基本上只是一個計步器和脈搏檢測器結合的數碼玩具，即使比較昂貴的蘋果也只是在今年增加了血氧檢測，才令其真正意義上的對健康檢測起到決定性作用，而更具有診斷意義的血壓則一直是這類產品的空缺。

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因為目前比較準確的測量血壓的方式，無論是手臂測量還是手腕測量，都需要有一個充放氣的過程，雖然部分雜牌手環支持血壓監測功能，但是不用想就知道那是智商檢驗器。如果未來智能手錶和智能手環能夠真正精準的測量實時血壓，估計銷量再翻幾番不是問題。

如今這個空白，可能又要被蘋果彌補了。近日蘋果的一項新專利被曝光出來，揭示了蘋果想要為未來設備引入持續性血壓監測的選項。蘋果在專利描述中提到，這項技術可在不打擾用戶的情況下，通過脈搏傳播時間（PTT）的電耦合方案來測量佩戴者的血壓。

（USPTO圖片）

這項技術最大的優勢在於無創傷性和無干擾性，正如前文所言，當前的門診和家庭血壓測量方法都無法做到持續性，而示波法所使用的袖帶裝置又會通過間歇性的充放氣動作而打擾到用戶的睡眠，甚至可能在一定程度上造成傷害，比如長時間充氣。

蘋果的這項新專利提到了手錶可通過脈搏來評估血壓：「通過對脈搏抵達傳感器的數據進行處理，計算由左心室泵出的血液所產生的血壓脈衝何時抵達腕部」。這意味着用戶需要佩戴電極或其它某種形式的傳感器，才能配合Apple Watch實現這項持續性血壓監測新功能。

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至此來看，僅僅依靠一個單獨的Apple Watch還是無法實現實時監測血壓的功能，或許仍需要一個其他的小配件，也就是上文提及的傳感器才能實現這一功能。另外，其血壓的檢測方式其實還是通過脈搏檢測來實現的，其準確性也有待觀察。

此前，蘋果也曾研究過不使用電極或袖帶來持續監測心率等方案。但它不大可能面向所有用戶，僅建議在醫學觀察期間使用。看來想要單獨一個手錶實現精準可靠的血壓監測，目前的技術真的很難實現。

Apple Watch亦有的心臟健康數據功能，救急扶危案例不少。重溫圖文報道：

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