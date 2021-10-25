機械手錶同手機、平板一齊放有風險？小心機芯受磁會愈行愈快

機械錶主要是以金屬零件組成的微型精密裝置，在平常正常使用下它不會有什麼問題，但是有時在一些我們容易忽略的情況下，卻可能藏有導致走時結果受到影響的不安定因素，例如生活周遭可能會產生電磁輻射的電器就是一個例子，如果手錶遭受到超過它能負荷的磁力作用，則可能導致錶殼內部機芯零件著磁，進而影響到手錶顯時精準度。



如果手錶沒有標示抗磁功能的話，按照一般國際錶準組織訂定的規範，通常還是需要能抵抗1600A/m的磁場；普通抗磁手錶需能抵抗4800A/m的磁場，強化抗磁手錶則是被要求能抵抗16000A/m的磁場。

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光看這些數字可能不太容易理解手錶的抗磁力達到什麼程度，有研究顯示，光是一般智慧型手機揚聲器的部分就可能達到16000A/m的磁力，至於體積比手機大一點的平板電腦，它們揚聲器產生的磁力更可以上看32000A/m，換句話說，如果僅是剛好符合強化抗磁手錶標準，那麼手錶在緊密接觸手機和平板的揚聲器時，其實是會讓手錶有受磁風險的。

一旦手錶著磁後，機芯裡面的游絲會彼此吸黏並導致其收縮幅度變小，表現在外部的走時效果上就會讓佩戴者發現手錶愈走愈快，由於機芯受磁後不會隨著遠離磁場或時間而消退，也就是一著磁後除非把手錶拿去錶店請師傅幫忙消磁，不然手錶不準的情況會一直持續下去。

所以如果要避免手錶被手機或平板裡面揚聲器的電磁輻射影響，一般會建議將手錶與平板保持超過5公分以上的距離比較安全（磁場的強度和距離的2次方成反比，所以隨著距離加大，磁場強度就會驟降）。如果以平板揚聲器會發出的32000A/m當基準，其實市面上強調抗磁功能的手錶多數都比這個數值要高出一截，所以可以比較放心讓手錶接近手機或平板，而現在有愈來愈多品牌自製機芯會強調導入矽游絲，由於矽材質裡面的成分不含金屬，所以它本身就具備強力抗磁效果，這也是現代手錶即使沒有特別強調抗磁功能，但它們的抗磁水準卻都相對優異的關鍵。

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順帶一提，機械錶會怕磁力作用，那麼石英錶呢？由於石英錶內部構造會用到永久性磁石，所以一般情況下它們不容易受到磁力影響，但如果接觸到強力磁場，也是可能導致手錶停走或走時不準，但只要把石英錶帶離強磁附近、重新調校時間，那麼手錶就可以恢復正常。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：手錶和手機平板放一起 小心受磁力影響】