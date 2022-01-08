Apple、華為、Samsung智能運動手錶比拼　Apple Watch缺點是貴？

拋開參數談體驗，這三塊智能運動手錶的參數大家可以到官網或電商平台都能查到，我在這裏就不給大家贅述了。



我用較短的篇幅告訴你塊Apple Watch Series 7、華為Watch GT3以及三星Galaxy Watch4這三款手錶該如何挑選，讓你選表不迷路。

Apple、華為、三星智能運動手錶比拼，優缺點逐一詳解：

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Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7整體做工和質感最好的一款智能手錶產品，但也同樣是這三款智能手錶中最貴的一塊。蘋果黨的首選，數據檢測精準，擁有豐富的第三方錶帶、支架及配件。

優點：

如果你使用iPhone，並且只是日常上下班工作時佩戴的話，這隻Apple Watch Series 7算是首選錶款，乘坐公共交通工具，戴口罩輔助解鎖iPhone和MacBook電腦都是絲滑運行，而且其第三方配件也是最為豐富的，錶帶可選的餘地也是非常之豐富。另外，其數據檢測的性能也是行業標杆似的存在，獲得官方權威認可。

缺點：

從一代到七代，外觀變化不大，加上華強北有大量「山寨」的七代Watch，Apple Watch Series 7很有可能讓人審美疲勞。另外，就是高昂的售價，不管是手錶還是原廠的錶帶價格都遠超同業。

華為Watch GT3

華為Watch GT3在這三款裏的整體售價都比較「親民」。整體功能偏向運動為主，心率、體溫、血氧功能比較全面。如果你日常比較喜歡戶外運動或健身可以選購華為Watch GT3。如果你日常比較喜歡戶外運動或健身可以選購華為Watch GT3。

優點：

功能完善，較大的圓錶盤看起來更「爽快」，可以根據你的身體運動數據給出專業的運動指導。原廠提供了硅膠、編織物、金屬及米蘭尼斯材質的錶帶款型可以選擇。檢測功能方面華為Watch GT3除了擁有全天候心率監測、睡眠監測、血氧檢測、體溫檢測之外，還增加了全新的高原血氧監測，全新升級TruSeen5.0+，讓檢測更精準。另外，華為Watch GT3支援加入301心臟健康研究，進行房顫早搏風險篩查以及睡眠呼吸暫停風險篩查，抬抬手腕就可以隨時隨地做一次腕上健康檢測。另外，每日點亮「三葉草」打卡，可以讓使用者從運動，睡眠，情緒管理三個不同維度，養成健康的生活習慣。內置戶外跑步、戶外步行、戶外騎行、室內跑步、泳池游泳、登山、徒步、滑雪等18種專業運動模式。1.43英寸的AMOLIED屏幕搭配海量表盤，讓你每天都有全新的感覺。

缺點：

不支援獨立通話使用，需要智能搭配手機使用，如果想要通話需要入手華為Watch 3/華為Watch 3 Pro以上的機型。

三星Galaxy Watch4

如果你是三星手機的忠實用戶，這款三星Galaxy Watch4功能強大且豐富，應該是你智能手錶的首選款。

優點：

三星Galaxy Watch4的硬件配置較為激進，可以實現的檢測功能也是比較先進且豐富的，其內置Bia傳感器，可以測量骨骼肌、體脂率、體內水分、基礎代謝等專業健康參數。

缺點：

只能與三星手機連接使用。錶帶及相關配件幾乎第三方很少。

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