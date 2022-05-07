WiFi 網絡｜無線中繼 vs Mesh路由器　覆蓋廣又快速無理由唔揀

當前，人們的生活正變得前所未有的豐富，無論4K觀影、VR/AR遊戲，還是遠程辦公、高清直播，都對家中網絡有著更高的要求，並且隨著越來越多的人住上改善型住房，或是房屋架構變得複雜，無線信號的質量逐漸成為困擾用戶體驗的一大阻礙，為此，有些人嘗試了無線中繼，希望讓信號「接力」覆蓋得更廣，有些人則直接購買了Mesh路由器，那麼這兩種解決辦法究竟哪種更好呢？



▼▼▼無線中繼 vs Mesh路由器▼▼▼

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考慮到國家對於放射功率有著嚴格的規定，無線路由器的信號覆蓋總會有一定的限制，在戶型開闊的室內，信號表現尚可，但是在戶型結構比較複雜、平層、別墅等大戶型的使用環境下，一台無線路由器的無線信號就很難滿足用戶需求，此時，不少人就會選擇無線中繼。

無線中繼器是連接無線路由器和用戶設備的一個中間設備，接收到無線路由器的信號後，轉發給用戶手中的設備，讓用戶的設備接收到穩定又強勁的無線信號。使用者需要無線路由器信號覆蓋的較邊緣位置的插座上部署上無線中繼器，然後簡單設置一下，就可以讓無線中繼器將無線網絡擴展到需要覆蓋的房間。通常，無線中繼器會部署在無線路由器信號覆蓋的邊緣位置，接收原路由信號再向外擴展。

不過，無線中繼器也有缺點。在信號強度提升的同時，中繼後的無線網絡在速率上會有一定的下降，一般會減少一半的無線傳輸速率，就會讓WiFi體驗打折扣。能夠正常的讓原來無線網絡無法覆蓋到的地方完全覆蓋需要付出一點代價。同時，當需要多台設備進行中繼時，無線中繼器器只能橋接上一台無線中繼器器，並不能夠中繼主路由，從而使得無線速率會層層減半。

對比之下，Mesh組網就是讓各個無線路由器之間都能夠互相傳遞無線信號，形成一個蜂巢式的網絡。例如，傳統的無線中繼技術只能由A到B，再由B到C，C和A之間是無法通訊的。當然，Mesh即無線網狀網絡，並不是一項新技術，早在2016年，不少企業就推出了採用網狀網絡技術的全新無線路由器。無線網狀網絡就是讓各個無線路由器之間都能夠互相中繼無線信號。網狀網絡會在多設備之間形成一個像「蜜蜂蜂巢」一樣的互相打通的網絡，用戶只要在主路由的信號範圍內，將接入點通電即可輕鬆擴展家庭WiFi覆蓋範圍。

根據不少用戶的經驗，現在更多的人還是會選擇Mesh組網作為大戶型或是複雜戶型的首選。那麼在網絡的實施上，一般是先從從裝修時開始入手。在裝修的水電改造階段，網絡佈線非常重要。一般做法是將家庭網絡入口處設立弱電箱，然後從弱電箱中引出網線部署到每一個房間，給每個房間留一個網絡端口。

這樣一來，無論是電腦等插有線上網，或者外接無線路由器上網都非常方便了。在弱電箱中，部署路由器、PoE交換機，然後每個房間的網線處部署面板式AP。其中路由器和交換機，最好選擇千兆端口的產品，可以很好支持百兆以上寬帶，內網傳輸也可以更加快速。

可以看到，Mesh的廣覆蓋、信號好、不降速等優勢已經成為了越來越多人的選擇。

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