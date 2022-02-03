雖然距離WiFi6技術正式登陸市場已經過去了2年多的時間，筆者依稀記得曾經用過的三星S10手機正式全球首款支援WiFi 6技術的手機。雖然目前搭載WiFi6技術的路由器也已經成為了市場上的主流，不過依然有不少老設備並不支援。



1月20日，聯發科技高調宣佈已經完成了全球首個WiFi 7技術的現場演示，向核心客戶和行業夥伴展示了新一代技術的超高速率以及超低延遲。

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據了解，WiFi7將使用2.4GHz、5GHz、6GHz三個頻段，支援320MHz超大頻寬以及4K QAM調製技術，傳輸速度將達到現有WiFi 6的2.4倍，最高峰值速度可達30Gbps，從而滿足多人AR/VR應用、雲遊戲、4K視頻通話和8K流媒體播放等應用場景的高速連接需求。

聯發科技副總經理許皓鈞表示：「WiFi 7的推出標誌着WiFi可以真正替代高帶寬的有線/以太網技術。聯發科的WiFi 7技術將為家用、商用和工業網絡提供強大的核心網絡能力，為多人 AR/VR 應用、雲遊戲、4K視頻通話和8K流媒體等應用提供無縫連接。」

聯發科技表示，預計搭載WiFi 7技術的產品將於2023年面世。

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