香港租車自駕遊｜疫情令大家都不能去旅遊，但就促成了 staycation 和本地遊，很多人都會在假日選擇租車玩。不過，租車的陷阱多，車價動輒都 6 位數字，稍有不慎可能得不償失。以下將分享 7 個租車前必睇的 Q&A，等大家可以順利租車還車。



租車貪平易中伏

對於平日沒有駕駛的司機來說，租車可以享受駕駛樂觀﹑帶來便利，更可以省卻日常養車的費用，只在有需要時才租車。不過，有網民就開 post 「圍爐」表示租車中伏。主要是去了小型的租車公司，結果 7 個月都未收回 $5,000 按金。發現有不少人對租車都有疑問，如 P 牌可不可以租﹑保險問題和收費。今次將一次過解開大家對租車的疑問，以及介紹數間規模較大的租車公司：

👇👇租車 7 大必睇 Q&A👇👇

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Q：P牌可以租車？



A：P牌其實是可以租車，不過部分租車公司可能要求司機年齡達25歲或以上，或要求持牌不少於兩年。即使租車公司肯放租，也有機會要求加購保險，或有指定車款，所以P牌想租車就要睇定該租車公司的要求。



Q：租車要買保險嗎？



A：租車時，租車公司已經為汽車購買第三者保險，所以司機無需自行另外購買，但如果怕駕駛時發生意外，要賠償損失的話，也可以在租車時額外加購保險。



Q：租車可以租幾耐？



A：大多租車公司都提供日﹑周﹑月，一般越長時間平均租金越低，而更有公司會提供時租，但大多要求以6小時起。



Q：租車有額外收費嗎？



A：一般而言，租車只要支付租車費﹑按金和油費，但有部分公司會要求P牌／25歲以下司機支付額外費用和按金，以及里數限制（如日租限250km），超出限制將會以每公里額外收費（每公司的收費不一）。同時，部分公司在假日也有額外收費。



Q：租車邊間公司好？



A：香港有很大大小小的租車公司和平台，建議司機（特別是P牌）可以找規模較大的公司，如Avis﹑大昌行﹑Audi on demand﹑宏益租車等，相對服務和信心都比較大。



Q：租車發生意外如何處理



A：不論誰出錯，首先要把車輛停在安全地方，建議先報警再向租車公司備案，以及拍下車輛情況，以作維修和保險參考。



Q：可以再另外借車給他人嗎？



A：租車時，租車公司會要求登記租車駕駛者的執照，如同行有其他人有車牌，也可以一同登記（一般可免費添加一位），那就可以由已登記的不同司機駕駛。若另外借車給沒有登記的司機，一旦發現有機會被要求繳付額外費用，詳情要向各租車公司查詢。

