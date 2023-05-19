LightPDF結合 AI 辨識助你快速整理及歸納文件　使用教學一文看清

LightPDF 是一家致力於提供一站式 PDF 工具的免費服務，包括各式文件格式轉換、轉檔、產生器、編輯工具、最佳化和安全功能，這些工具都能直接在瀏覽器進行相關操作，無需額外下載、安裝軟體，即使是行動裝置一樣可以使用（相關編輯和轉檔都是在遠端伺服器處理），本身也有提供繁體中文在內等多國語言介面。



近期 LightPDF 也搭上人工智能 AI 熱潮推出一款名為「LightPDF AI」檔案辨識與聊天工具，導入 ChatGPT 讓用戶可直接和 PDF 等文件進行交流，兼具智慧整理、歸納、闡述檔案中的重要資訊特性，使用者只要將檔案拖曳到 LightPDF AI 工具，即可讓 AI 幫你快速整理出文件重點，利用聊天對話視窗方式直接詢問問題即可快速找出相關解答和關聯頁面。

LightPDF AI 和「ChatPDF 將 PDF 文件丟給 AI，快速歸納並解答相關問題」功能上也很類似，因為它會標記有相關答案的頁面，方便跳轉到原文件進行深入閱讀。

依照說明，LightPDF AI 支援 PDF、Word、Excel 、PPT 或 ePub 文件，而且也能在 Windows、Mac、Android 和 iOS 裝置上使用，除了能根據使用者提出的問題進行回覆，LightPDF AI 還能夠提供分段、表格等各種形式答案，在解答處顯示引用內容的出處（頁數）。

LightPDF AI

網址：https://lightpdf.com/tw/chatdoc



如果要用來閱讀外文內容也很方便，只要將文件上傳後可使用中文提問，AI 會以中文進行回覆，直接省去將文件翻譯為中文的步驟。

▼▼▼使用教學▼▼▼

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STEP 1

開啟 LightPDF 智慧 AI 檔案辨識對話工具，點選「選擇檔案」或直接把文件拖曳到網頁上即可開始。

另外，下載客戶端軟體需要付費升級 LightPDF 會員才能使用，不過支援其他 PDF 工具和雲端檔案功能，但在網頁使用的話就不需付費。

STEP 2

將文件拖曳到 LightPDF AI 後就會開始分析、顯示這份文件的內容摘要，同時提供幾個可快速提問的問題，這個設計讓我想到「Poe 整合多種不同 AI 人工智能模型，ChatGPT 無法使用的替代方案」，當然，使用者也可以不理會自動產生的問題，直接在下方對話視窗輸入想要詢問關於這份文件的任何問題。

STEP 3

詢問後 LightPDF AI 會從使用者上傳的文件中尋找答案，同時歸納、整理出一段有條理的解答。

STEP 4

在回答下方也會附上這段回答的參考來源頁面，點擊頁數可展開文件、直接跳轉到特定內容。

值得一試的三個理由：



LightPDF 提供一站式 PDF 工具，所有功能均可直接在瀏覽器中操作



結合 ChatGPT 技術，讓使用者能與文件交流並快速找到相關解答與關聯頁面



支援多國語言，包括繁體中文，亦可使用中文提問外文內容無需手動翻譯



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