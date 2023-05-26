AIPRM for ChatGPT｜利用Chrome套用指令模板　AI不再問非所答

向 ChatGPT 提問時，最怕一直處於答非所問的迴圈，又或是不知如何精準的提問。這時，往往要上網求助，詢問別人到底是「怎麼問」的才對？



AIPRM for ChatGPT 能做什麼？

現在，透過「AIPRM for ChatGPT」，就可以直接套用 ChatGPT 指令模板，內容包括行銷、藝術、SEO、程式開發、劇本創作…等內容，只要選擇模板，輸入想要詢問 ChatGPT 的內容，就能讓 ChatGPT 更精準的回答，甚至也可以選擇所回答的語系、語氣、文字風格。當然，想要自己建立模板也可以，依自己常用的需求去打造，或許就能有效縮短與簡化規畫的時程，同時也能分享給大家使用。不過，AIPRM for ChatGPT 的介面為英文，使用上還是有些隔閡感，但仍可再藉由其他工具轉換為中文。

AIPRM for ChatGPT

網址：https://tinyl.io/85Q3

怎麼使用AIPRM for ChatGPT

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Step 1. 安裝「AIPRM for ChatGPT」擴充程式後，會引導登入 ChatGPT 網頁，首次使用要同意 AIPRM 的聲明條款，再按下「Confirm」繼續。

Step 2. 進入頁面後，可見「Public Prompts」及「Own Prompts」兩大分類，前者為他人分享的模板，後者是創建屬於自己的模板。

Step 3. 將頁面往下滑時，就可以看到一個個不同功能的模板，可以從中選擇適合的，又或是回到上方由分類挑選。

Step 4. 回到選單上方，於 Topic 開啟下拉式選單，內有文案、開發、行銷、SEO…等，多種不同的類型可選擇，此例選擇 SEO。

Step 5. 在右側的 Activity 裡，則會根據 Topic 再細分，包含有設計、產品、關鍵字、研究…等，此例選擇 keywords。

Step 6. 接著在下面就會出現符合設定的模板，且除了有簡單的介紹外，還有按讚數可以參考，此例選擇 Keyword Generator。

Step 7. 在頁面的最下方，還可以選擇 ChatGPT 輸出的語言、語氣和文字風格，且同樣都提供選單讓使用者選擇。

Step 8. 上步驟設定完成，就可在下方的空白處，手動輸入想要詢問 ChatGPT 的大方向，此例為電腦組裝教學。

Step 9. 接著就會回到熟悉的 ChatGPT 頁面，並給予回答，雖已設定回答為中文，但有時候還是會出現英文。

Step 10. 但透過其他擴充程式，還是可以翻譯成中文，例如前文所介紹的 ChatGPT 萬能工具箱，可按下翻譯成繁中的按鍵，也可以繼續問答。

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