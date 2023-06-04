TempSMSS提供免費臨時手機號碼接收短訊　十個國家免註冊

現今很多網絡服務為了防止被有心人士大量註冊，都會在 Email 以外加上另一層手機短訊驗證，也就是要利用手機號碼、將收到的驗證碼輸入，如此一來也就提高重複申請帳號（開小帳號）難度，不過有時候使用者可能會需要用到更多的手機號碼，特別是一些國外服務不一定支援香港 / 台灣的手機號碼，就可以試試看找一個臨時門號來接收短訊。



本文要介紹「TempSMSS」是一個免費、臨時接收 SMS 短訊的線上工具，提供十個國家的門號：美國、英國、東帝汶、瑞典、荷蘭、法國、芬蘭、丹麥、加拿大和德國，每個地區大多有收錄超過 10 個以上的臨時門號可供選擇使用，使用者無需註冊或登入帳號，點選任何一個手機號碼就會進入接收短訊頁面，也就能夠透過該門號來收驗證碼或是任何訊息。

TempSMSS 可免費接收來自 Instagram、Facebook、Vk.com、Telegram、Imo、微信 WeChat、PayPal 或是各種需要輸入手機號碼驗證的服務，要注意的是這些號碼可能隨時都會失效或更換，收件匣都是公開、每個人都能看到短訊內容，因此不要用它來接收太過私隱的內容（例如密碼）。

TempSMSS：https://tempsmss.com/

▼▼▼使用教學▼▼▼

+ 9

STEP 1

開啟 TempSMSS 網站後會看到各個支援的手機門號國家，右上角還會有門號數量，在我寫這篇文章時最多的是法國、芬蘭、英國和荷蘭的手機號碼，總數量都超過 50 個以上。

從上方選單也能快速選取特定國家的臨時手機門號。

STEP 2

在「All Countries」會列出 TempSMSS 網站提供的所有臨時號碼，點選任一號碼就會開啟短訊頁面。

STEP 3

打開臨時手機號碼的頁面就會看到此門號接收到的短訊內容、來源和時間，點選上方手機號碼快速複製這串數字，再將它使用在要輸入手機號碼驗證的服務即可。

輸入手機號碼後確認服務端已經寄出驗證碼短訊，回到 TempSMSS 點選一下上方「Refresh to view latest SMS」手動重新整理頁面，通常就會出現最新收到的短訊囉！要注意的是有些服務會將 TempSMSS 或類似的臨時手機門號封鎖，如果遇到的話就重新換一個吧！

值得一試的三個理由：



．提供免費的臨時手機號碼接收短訊服務，使用者無需註冊或登入帳號



．涵蓋美國、英國、東帝汶、瑞典、荷蘭、法國、芬蘭和德國等十個國家門號



．需注意收件匣公開且可能隨時失效，不適合接收過於私隱或重要內容



延伸閱讀：手機防詐騙貼士｜教你4招預防釣魚詐騙 Email出現這內容要注意

+ 8

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】