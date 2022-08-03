iOS、Android｜手機垃圾訊息狂炸好煩惱？　教你4招方法極速解決

「Hi我是XX的張小姐，有急事找你，麻煩加我的LINE」、「你把我刪了嗎？還好有存你的聯繫方式，不然都找不到你了啦...有事找你LINE上聊」你是否也曾收過這樣的簡訊？詐騙集團日益猖獗，每天打開手機，垃圾訊息刪都刪不完。對此，台灣警政署特別傳授4招有效阻隔詐騙簡訊，尤其標榜高額獲利、穩賺不賠都是詐騙關鍵字，千萬要特別注意！



台灣警政署於「165全民防騙網」公佈阻絕手機垃圾簡訊的教戰守則，不管Android（安卓）或iOS用戶皆能透過手機設定，攔截詐騙訊息。

▼▼▼手機垃圾簡訊應如何阻隔？▼▼▼

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone垃圾訊息狂炸超惱人！警政署教4招方法神解決，iOS、安卓都適用】