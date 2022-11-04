手機教學｜手機APP佔據空間好煩惱？　三招教會你清理手機緩存

近日，有一個手機話題上了熱搜：手機APP為何越來越膨脹？



原因一共有兩點。遊戲等APP製作越來越精良外，4K影視、無損音質音樂、高清拍攝等技術的普遍應用，都增加了手機存儲空間的壓力。例如目前手遊中最大的遊戲《原神》已經接近20GB，平常使用的抖音快手短視頻APP的緩衝內容也佔據的了很多空間，更別說內存殺手為微信這類應用了。

▼▼▼下面，我以小米手機為例，教大家如何清理手機空間▼▼▼

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第一：直接卸載

大家可以去安全管理中心-應用管理，看看哪一款應用佔用空間大，如果沒有重要的數據就直接卸載，如果需要再重新安裝就可以了。

第二：清除緩衝

目前的APP幾乎都有清楚緩衝的功能，但是不同APP可能步驟不一樣。比如抖音，可以點擊我-右上角的三個橫條-設置-清理佔用空間。一般在設置裡找基本可以找到。

第三：借助系統工具

Android手機都有手機管家，裡面非常的設置項，比如說清理垃圾，病毒掃描，微信QQ專清都可以減少垃圾內容文件。

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