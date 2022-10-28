手機教學｜6步教你使用Spotify的群組點唱單 10秒即可開心Share
撰文：T客邦
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如果聽膩了自己的 Spotify 歌單，或總覺得朋友的 Spotify 歌單比較好，那麼可以使用 Spotify 的群組點唱單功能，讓最多7位好友一起同步聆聽正在播放的音樂，群組內的成員皆可自行將想要點播的歌曲放入歌單中，切換曲目或暫停操作時，其他成員也都會同步動作，另要特別注意的是，不論是你或對方都必須是 Spotify Premium會員才行，算是一個音樂同好交流的工具。
▼▼▼即睇如何使用Spotify的群組點唱單▼▼▼
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步驟1. 首先開起 Spotify 並播放音樂，接著於畫面左下角點選「音響」圖示。
步驟2. 下一步選擇「建立遠端群組點唱單」選項。
步驟3. 再來點選「邀請好友」。
步驟4. 接下來選擇分享的方式，將連結傳送給其他好友。
步驟5. 對方點擊連結後，並會跳轉開起 Spotify App，這時點選畫面中的「加入點唱單」。
步驟6. 最後不論是你或對方皆可聆聽點唱單中的曲目，也能新增歌曲或即時暫停與播放音樂。
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