iPhone 越用越耗電　「瀏覽網頁」成為元兇　1招解決手機食電問題

iPhone雖然不便宜，但是良好的性能和耐用度備受讚譽，不過用越久越覺得手機掉電掉很快。除了電池因為使用時間久了有耗損之外，很多時候也是因為我們使用手機的習慣不良所導致的。日前英國《太陽報》報導，「瀏覽網頁」未關閉可能就是導致iPhone掉電、越跑越慢的元凶之一。



在使用iPhone搜尋時，經常會開新的分頁，但查完資料後時常會忘記關掉，而這些沒關掉的網頁便會在後台繼續運作，以至於讓手機不斷耗電。

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為此也有網友在TikTok教學如何避免忘記關分頁的問題。只要點開手機「設定」，下滑按下「Safari」，接著點擊「關閉標籤頁」，就能夠選擇固定用什麼頻率來關閉分頁。

關閉手機分頁不只能讓手機電量掉的慢一點，也可以避免每個分頁都在吃手機的網速，讓手機有更好的運作效率。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone越用越耗電怎麼辦？很多人都默默被吃掉電量、網速！網曝1招解決手機吃電怪獸】