Chrome、LINER、ChatGPT結合　網頁筆記功能大強化　教學一文看清

這是結合 LINER 與 ChatGPT 的工具，除了透過 ChatGPT 顯示搜尋結果外，還提供 LINER 特有的 Highlights 功能，於網頁上的任何文章都可以畫上重點標示。



在安裝完此擴充程式後，Chrome瀏覽器的頁面右側，會出現 LINER AI 的視窗，在初次用時，也必需要連結至 ChatGPT 網站登入帳號，如此才能在網頁上同步顯示 ChatGPT。平時在使用時，只要在Google搜尋某個關鍵字，就會將前幾項搜尋到的資料整合，並整理成一段簡短的描述，同時也會列出參考的網站連結，此時，用戶就可以選擇將內容保存在 LINER ，又或是自由取用。

LINER：ChatGPT Google Assistant & Highlighter



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Step 1. 在安裝完成後，會建議用戶將圖示釘選在網址列後方，並出現免費註冊 LINER 的頁面。

Step 2. 初次開啟Chrome進行搜尋時，於出現的頁面中，打開「搜索助理」，再於右側按下「連接到ChatGPT」。

Step 3. 接著會連回 ChatGPT 的網頁，可選擇登入 ChatGPT 帳號，又或是註冊新帳號。

Step 4. 一直到出現此畫面，表示成功登入 ChatGPT。

Step 5. 回到步驟2的搜尋頁面，依照平時的習慣進行搜尋，右側的 LINER AI即開始運作。

Step 6. 由於預設為英文介面，按下右上方的語言圖示，可以切換為韓文、日文、中文。

Step7.不過，只有提供簡體中文，沒有繁體中文的設定，若覺得內容實用，按下「儲存到LINER」，即可存到 LINER 頁面裡。

Step 8. 如果沒有申請過 LINER ，則會導入至此頁面，但不想要申請 LINER 帳號也可以關閉。

Step 9. 沒 LINER 帳號仍想要留下搜尋結果，可按右上方的複製圖示，出現「Copied」表示已複製，再貼到常用的筆記即可。

Step 10. 另外，在 LINER AI 的視窗下方，還會標示出參考的資料來源，以及建議的延伸搜尋。

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