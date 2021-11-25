Chrome書籤大掃除　Bookmark Preview助你輕鬆清理失效連結

現在上網時除了透過搜尋引擎、輸入關鍵字查找相關網站，也能從社群平台等網站連結到有興趣的內容，如果遇到自己喜歡或經常會用到的網站就會隨手加入「我的最愛」收藏，建立不同書籤分類進行管理，就能更快速找到需要的網站，不過瀏覽器的書籤通常有個問題，那就是隨著使用時間越來越長也會累積很多無效網站，可能有些關站無法連線，或是網域名稱過期失效變成放置廣告的停留頁面（Page Parking），有沒有什麼方法可以檢查書籤裡的網站是否有效呢？



本文要介紹的「Bookmark Preview」是一個免費 Chrome 擴充功能，可以快速檢查書籤裡的所有網站，開啟書籤預覽工具後會將書籤列以垂直方式呈現，點選書籤會立即在右側開啟，也能對書籤進行編輯、刪除或在新分頁打開，透過不同的檢視模式、搜尋排序手動檢查書籤，將失效、無法連線的網站從瀏覽器書籤刪除，對於要整理書籤來說非常有用。

相較於其他自動化的書籤檢查工具，Bookmark Preview 檢查準確性會更好，畢竟是經使用者手動檢查，擴充功能只是提供一個更方便、流暢的流程和介面而已，如果像我一樣很懶人、平常又不想花太多時間去檢查書籤裡的網站還能不能用，Bookmark Preview 是非常有幫助的擴充功能，大家可以試試看。

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使用教學

STEP 1

以 Google Chrome、Microsoft Edge 或其他 Chromium 瀏覽器開啟 Bookmark Preview 線上應用程式商店頁面，點選右上角「加到 Chrome」下載安裝即可使用。

安裝後 Bookmark Preview 會在右上角出現一個圖示，點選開啟書籤編輯器。

STEP 2

開啟 Bookmark Preview 後左側是使用者的書籤列表，上方有搜尋欄位、切換不同檢視模式，點選任一書籤後會在右側打開，可以透過左下角的導覽功能快速瀏覽上一個或下一個書籤。

透過這個簡單的介面就能快速檢查每個書籤鏈結能不能正常開啟。

STEP 3

Bookmark Preview 左上角可切換以目錄檢視（Folder View）或列表檢視（List View），如果你的書籤較多，可以切換為目錄檢視方式逐步檢查，上方還有搜尋框、輸入關鍵字只會列出特定的搜尋結果。

STEP 4

每個書籤底下有三個按鈕，由左而右分別是：在新分頁打開、刪除或編輯，若是遇到無法開啟或是已經失效的書籤，就能點選「刪除」將它從書籤裡移除。

刪除前 Bookmark Preview 會跳出提示，讓使用者確認是否要刪除特定書籤，按下「Delete」就會將失效或無法使用的網站從瀏覽器書籤移除。

值得一試的三個理由：



‧ 免費 Chrome 瀏覽器外掛可以快速檢查書籤的網站可用性



‧ 透過不同檢視模式、搜尋排序檢查書籤，將失效的書籤從我的最愛移除



‧ 手動檢查方式相較於自動檢查來說準確性更高



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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】