前蘋果員工公開6招電池延壽小秘訣　iPhone充電至100%易造成老化

紐約郵報報導，蘋果前員工摩根（Tyler Morgan）在TikTok發布影片分享iPhone電池的6大「長壽技巧」，且這些訣竅都是多數用戶忽略的地方，提供果粉參考。



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一、避免讓iPhone充電至100%

摩根建議只讓電池電量充到80%，因為電池在持續充電至100%的時候可能造成電池老化。澳洲中央昆士蘭大學副教授Ritesh Chugh也認同摩根的建議，「大多數新一代智慧型手機充滿電只需要30分鐘至2小時，手機充電整個晚上不僅沒有必要，還會加速電池老化」。

二、啟用充電最佳化：設定80%的上限

摩根表示，iPhone使用者可開啟「設定→電池→電池健康度與充電→充電最佳化」之後，設定80%上限。

三、關閉背景APP重新整理

用戶可點選「設定→一般→背景APP重新整理」，將其關閉避免應用程式在不使用的時候持續運作。低耗電模式也能達到同樣效果，所有活動都會停止。關閉此功能代表不會收到來自Instagram或Facebook等應用程式的通知。

四、關閉定位

當不使用某些App的時候，就把定位服務關閉。iPhone使用者可點選「設定→隱私權與安全性→定位服務」，最上方的定位請打開，因為使用Google Maps等App時都需要這項功能，但可以把不需要使用定位功能的App設定做更改，避免消耗多餘電力。

五、關閉Siri

若平時沒有習慣使用Siri這項功能，就可以直接關閉，點選「設定→Siri與搜尋」，把「聆聽嘿Siri」的功能關閉。

六、減少動態效果

iPhone使用者可點選「設定→輔助使用→動態效果」，啟用「減少動態效果」，藉此節省電力。

另外，摩根也建議關閉自動更新、調低亮度與關閉藍芽，雖然這樣會降低手機使用體驗，但若非常想節省電池，這將會有所幫助。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】