iPhone 15 Pro在DXOMARK測試結果出爐　自拍表現力壓群雄排第1名

蘋果 iPhone 15 Pro 在 DXOMARK 的前攝測試中獲得了 149 分的總分，與蘋果 iPhone 15 Pro Max 並列全球第一。測試結果列出了該款手機的優缺點。



iPhone 15 Pro 的優點包括：照片和視頻曝光準確，動態範圍較廣；自動對焦快速且準確，景深較寬；在強光下拍攝照片和視頻時細節豐富；可以保持錄製穩定；人像模式下實現非常精確的主體區分。

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然而，iPhone 15 Pro 存在一些不足之處：所有拍攝條件下存在噪點；照片和視頻中偶爾出現顏色失真（偽影）；邊走邊錄製視頻時，偶爾會出現幀之間的清晰度差異。

目前，在 DXOMARK 總榜前攝分數前十名中，蘋果的 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro 分別排在第一名和第二名。其他排名較高的機型還包括華為 Mate 50 Pro、華為 P50 Pro、谷歌 Pixel 8 Pro 等。

除了前攝測試得分外，DXOMARK 還公布了蘋果 iPhone 15 Pro 的主要規格：1200萬像素傳感器、F / 1.9 光圈鏡頭、自動對焦等功能。

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