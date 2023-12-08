iPhone 16的AI功能將提升　Siri會變得更聰明　還有這元件在升級

根據天風國際證券分析師郭明錤的最新預測，AI將成為2024年消費電子行業的主要趨勢之一。他預計，在2023年，生成式人工智能（AIGI）將會變得非常流行，並且認為iPhone 16將會引入與之相關的創新功能。



郭明錤還表示，蘋果公司在今年第三季度對Siri團隊進行了重組，其目標是整合AIGC功能和LLM（大語言模型）。在手機上，語音輸入將成為AIGC、LLM（大語言模型）的關鍵界面，因此強化Siri的軟件功能是推廣AI功能的關鍵。

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最新的調查顯示，所有iPhone 16機型都將顯著升級麥克風規格，除了更好的防水性能外，還有更好的信噪比，以提升Siri的使用體驗。據悉，瑞聲科技和歌爾股份是iPhone 16的麥克風供應商。每隻iPhone 16的麥克風單價將比iPhone 15至少高約100%-150%。

郭明錤還預測，隨着AI成為關鍵趨勢，高端Android手機也可能重點升級麥克風。這表明，無論是蘋果還是Android手機制造商都意識到了AI的重要性，並正在積極地將其融入到產品的設計中。

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